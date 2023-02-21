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中央推公共運輸月票補助方案　陳其邁：應考量南北差異

▲高雄市長陳其邁期盼，中央推動公共運輸月票補助方案時，應考量南北交通系統規模及完整性差異，並考量南北交通平權及縮短城鄉差距。（圖／高雄市政府提供）
▲高雄市長陳其邁期盼，中央推動公共運輸月票補助方案時，應考量南北交通系統規模及完整性差異，並考量南北交通平權及縮短城鄉差距。（圖／高雄市政府提供）

記者鄭婷襄／高雄報導

行政院會2月23日將拍板「中央促進公共運輸使用方案」，高雄市長陳其邁今（21）日表示，期盼中央推動公共運輸月票補助方案時，應考量南北交通系統規模及完整性差異，並考量南北交通平權及縮短城鄉差距，在經費規劃上朝永續方向推動

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高市府表示，南北公共運輸規模及公車服務完整性差異很大，高雄市人口數比台北市多12萬人，面積是台北市的10倍大。然而，高雄捷運路網長度僅是台北捷運路網長度的三分之一，高雄市公車營運車輛數也僅是台北市三分之一，南部與北部公共運輸發展差距甚大，中央如僅推動公共運輸月票，結果可能只是把龐大補助資源補助在北部，無法落實照顧南部廣大民眾的大眾運輸需求。

高市府認為，中央推動公共運輸月票補助方案時，應考量南北交通系統規模及完整性差異，基於南北交通平權及縮短城鄉差距之宗旨，在現有月票方案外，一定要針對南部公共運輸發展提出其他相關配套政策與補助策略，納入「促進公共運輸使用方案」。

市長陳其邁建議，中央應特別針對南部縣市在公車電動化、公車路網捷運化及城鄉一致化三大方向全力支持。首先，交通部應依高雄市公車車齡條件，優先全數核定高雄市汰換申請，達到公車電動化目標。

路線捷運化方面，新闢「捷運先導公車（小港林園線、岡山路竹延伸線、黃線、紫線、輕軌環線）」、「新興產業園區（仁武、橋頭、和發、楠梓）」聯外公運服務，以補足現有捷運路網之不足。

至於城鄉一致化，高雄幅員廣闊，原公路客運移撥路線多服務偏鄉民眾基本通行，故應調整票價結構與市區一致，減輕偏鄉市民交通負擔，並增加交通服務，以消彌城鄉差距落差。

陳其邁認為，南部客運業從業人員，普遍薪資待遇也較中北部低，為提升公共運輸服務量能並留住優秀人才，也將同步爭取薪資補助，以改善客運駕駛長期就業環境；而未來在月票推動上，高雄市已經建立的交通行動服務MeNGo系統將會提供做為南高屏月票發行平台，同步爭取中央補助，以落實南北交通平權。

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