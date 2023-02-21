家樂福年賣200萬顆青森蘋果營收破億！引進更多農產搶客
日本青森蘋果知名度高，今年在家樂福通路創下新銷售紀錄， 一年高達1億1千多萬業績，等於賣掉200多萬顆青森蘋果，佔了全品種蘋果整年銷量的8成，口感偏脆受到民眾喜愛；100%青森希望之露蘋果汁也創下超過10萬瓶銷售，對此，家樂福與頂級超市Mia C’bon，也公佈將會陸續引進青森牛蒡、白米、大蒜等，把日本青森當地盛產的農產品帶進台灣。
記者鍾怡婷/綜合報導
根據家樂福通路銷售數據顯示，今年青森蘋果佔蘋果銷量高達8成，創下1億1千多萬業績。業者透露，往年青森蘋果只佔蘋果銷量的六成五，但2022年底美國蘋果價格飆高，台灣蘋果產量少在產地附近就會完售，台灣逐年對日本農產依賴越來越歌。除了青森享有世界美譽外，青森在農業、漁業甚至觀光業都發展十分活躍，糧食自給率在日本名列前茅，還有山藥、白蘿蔔、紅蘿蔔、洋蔥、白菜等至少有10種蔬果農產品產量位居日本全國前10名。
家樂福今年與全國農業協同組合聯合會（JA全農青森）、青森縣農村工業農業合作社聯合會（JA青連）合作推廣，陸續引進更多青森產銷的農場蔬果。目前除了早在台灣相當熱門的青森蘋果外，近期空運來台推廣的日本青森農產包含，2款青森山藥搶先於Ｍia C’bon大葉店開賣、2款青森米限量商品全台Ｍia C’bon上架，陸續動員全台家樂福實體門市與線上購物（包含家速配），更聯手已完成22家展店目標的頂級超市Ｍia C’bon，將日本青森縣的農產蔬果商品有效依據客層分類購買傾向與規格推廣銷售，將日本青森農產推廣發揮極致。
首波Ｍia C’bon台北大葉店優惠，2月21至2月28日登場，購買青森農產商品總額達300元以上，贈送日本青森青天之霹靂小包裝米或微波盒飯；青森金星/蜜富士蘋果129元（粒）任選買二送一；日本皇族御用森精肉日本和牛壽喜燒200g買一送一等優惠。