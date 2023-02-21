避免逾檢受罰！228連假汽車代檢廠暫停車輛檢驗

交通部公路總局高雄市區監理所所長劉育麟21日表示，依據行政院人事行政局公告，112年228連續假期自112年2月25日至112年2月28日，為期4天，屆時，該所及轄管35家汽車代檢廠，將暫停受理車輛檢驗業務，於3月1日才恢復車輛檢驗業務。
記者黃守作／高雄報導
高雄市區監理所所長劉育麟說，車輛須於行照指定檢驗日期前後一個月內，辦理定檢(出廠年份逾10年之營業大客車及罐槽車，須於指定檢驗日期前一個月內)，如車輛檢驗期限最後一日為假日者，得順延至假期後第一個上班日辦理，逾期檢驗者，仍將依法舉發逾檢罰緩。
劉育麟指出，根據經驗，假期結束後驗車人潮會增加，為避免耽誤車主寶貴時間或因逾期檢驗而受罰，建議車主儘量提早於假期前安排辦理車輛檢驗為佳，另為紓解因連假而耽誤的大量驗車潮，已彈性調整增加各代檢廠的驗車車額(112年2月底前，每條檢驗線週一至週五，日間增加車輛檢驗數15輛、夜間5輛，週六上午每條檢驗線增加車輛檢驗數15輛)，歡迎善用監理服務網(或app)查詢每日驗車餘額數，以利安排驗車，以免空跑。
劉育麟提醒，定檢時請攜帶行車執照(營業車輛經申請者需附牌照登記書)，並確認汽車強制險有效期為30日以上，就近至代檢廠或公路監理機關驗車即可，並於驗車時，主動辦理登記車主手機號碼及電子郵件，以便於公路監理機關系統自動即時發送通知車輛檢驗等各項服務訊息，避免逾檢受罰。