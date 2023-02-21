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最會存錢總統是他！每月月薪花不完　歷年還能捐款7500萬

▲ 歷任民選總統蔡英文（右上）、馬英九（右下）、陳水扁（左上）、李登輝（左下），理財方式大不相同。（合成照片，翻攝上述四人臉書）
▲ 歷任民選總統蔡英文（右上）、馬英九（右下）、陳水扁（左上）、李登輝（左下），理財方式大不相同。（合成照片，翻攝上述四人臉書）

何哲欣／台北報導

監察院今（21日）發布最新一期《廉政專刊》，總統蔡英文的存款為5944萬餘元，相較上次申報的5564萬餘元，增加了379萬餘元的存款。不過比較過去4位民選總統，包括已故前總統李登輝，蔡英文的身家並非最高，前總統馬英九卸任前最後1次財產申報，存款高達7745萬元，且歷年還能捐款7千多萬元。

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總統月薪過去曾高達82.2萬元，前總統陳水扁上任後宣布減新，大砍45%，薪水減為44.88萬元。隨著過去幾次公務員調薪，目前總統月薪約為49萬元。

李登輝時代總統薪水尚未減半，但李登輝的財產申報資料，存款不多。《公職人員財產申報法》自1993年上路，李登輝1993年首次財產申報時有存款4437萬4261元，有價證券708萬3070元；卸任總統前，李登輝1999年最後一次申報，存款3890萬6255元，有價證券2162萬1710元，6年來存款雖略減546萬元，但有價證券卻增加1453萬元。

陳水扁2000年上任後，首度財產申報存款1333萬、有價證券1838萬，但任內存款迅速累積，2004年還只有存款1476萬元，但有價證券已增加到3204萬元。2007年，陳水扁存款7102萬元，暴增6772萬元，2007年時存款減為6336萬元，2008年陳水扁卸任前最後一次財產申報，存款6215萬元。

馬英九在2008年上任，11月首度財產申報，存款有6468萬元，但跟他在競選總統時申報資料相比，9個月存款增加了1231萬元，當時總統府表示，財產增加是來自馬的妻子周美青的退休金。

到了2012年9月，馬英九財產申報，存款7761萬元，但相較於前一次申報7372萬元，短短8個月增加389萬元，平均每個月存款48萬元，但當時馬英九的月薪約47萬元，馬英九薪水不只一毛未花，還可以存得比賺得多，一度引發爭議；而當時的行政院長陳冲在立院答詢時說，馬英九薪水一半都拿來捐款，說法也遭到質疑。

不過當時總統府回應，馬英九的財產增加是夫妻兩人存款的利息收入，且馬英九一直有捐款習慣，到2012年10月底，歷年捐款總額超過7500萬元。馬英九在2016年卸任，卸任前最後一次財產申報，存款有7761餘萬元。

至於蔡英文，2016年首度申報時存款4927萬元，2020年3月存款為4877萬3937元。到了第二任期，2021年4月，蔡英文存款5284萬元，去年3月，存款增加到5564萬元，今天公布的財產申報資料，蔡英文存款5944萬餘元，又增加了379萬餘元。

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