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LINE免費貼圖！12組隱藏版必載：「草間彌生系列」開放啦

▲LINE本周免費貼圖來啦！哈囉兔兔、草間彌生系列超吸睛，全部都是下載不用錢。（圖／LINE、記者整理）
▲LINE本周免費貼圖來啦！哈囉兔兔、草間彌生系列超吸睛，全部都是下載不用錢。（圖／LINE、記者整理）

記者黃韻文/綜合報導

本周全新免費貼圖又來啦！LINE今（21）日在貼圖小舖上架3款新貼圖，首推必載就是花旗銀行聯手「哈囉兔兔」的免費貼圖，多達16張圖案，且文字十分實用，像是「不好說、加油、已登出、壓力山大、收訊不良、我就胖」，真切道出上班族心聲。《NOWnews今日新聞》另外整理不在架上的隱藏版貼圖，合計12款快打包爽用。

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🟡2/21貼圖小舖新上架

📌花旗銀行×哈囉兔兔 一旗兔真言（點此下載）
下載期限：2023/3/23
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「花旗銀行×哈囉兔兔 一旗兔真言」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「花旗銀行×哈囉兔兔 一旗兔真言」。（圖／LINE）
📌路易威登 × 草間彌生系列貼圖（點此下載）
下載期限：2023/3/23
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「路易威登 × 草間彌生系列貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「路易威登 × 草間彌生系列貼圖」。（圖／LINE）
📌LINE TV × 理不理喵（點此下載）
下載期限：2023/3/22
下載條件：LINE TV看指定影片5分鐘

▲免費貼圖「LINE TV × 理不理喵」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE TV × 理不理喵」。（圖／LINE）
🟡「隱藏版」貼圖專區

📌沙贊！眾神之怒（點此下載）
下載期限：2023/2/28
下載條件：無條件，限量10萬下載數

▲免費貼圖「沙贊！眾神之怒」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「沙贊！眾神之怒」。（圖／取自LINE）
📌LINE FRIENDS × Netflix（點此下載）
下載期限：2023/3/15
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE FRIENDS × Netflix」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE FRIENDS × Netflix」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物直播×白木耳，你好
下載期限：2023/3/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物直播×白木耳，你好」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物直播×白木耳，你好」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物品牌名店×蛋塔熊妹（點此下載）
下載期限：2023/3/14
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▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×蛋塔熊妹」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物品牌名店×蛋塔熊妹」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物 夯話題×就是醬子喵（點此下載）
下載期限：2023/3/12
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物 夯話題×就是醬子喵」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 夯話題×就是醬子喵」。（圖／取自LINE）
📌愛爾納的南應大日常（點此下載）
下載期限：2023/3/16
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「愛爾納的南應大日常」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「愛爾納的南應大日常」。（圖／取自LINE）
📌LINE購物商城 × 醜白兔（點此下載）
下載期限：2023/3/4
下載條件：加入好友

▲免費貼圖「LINE購物商城 × 醜白兔」。（圖／取自LINE）
▲免費貼圖「LINE購物商城 × 醜白兔」。（圖／取自LINE）
📌Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖（點此下載）
下載期限：2023/4/19
下載條件：註冊為品牌摯友

▲免費貼圖「Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「Tiffany & Co. 新年限定萌兔貼圖」。（圖／LINE）
📌LINE購物 × 法鬥白泡泡（點此下載）
下載期限：2023/2/28
下載條件：搖一搖LINE購物APP

▲免費貼圖「LINE購物 × 法鬥白泡泡」。（圖／LINE）
▲免費貼圖「LINE購物 × 法鬥白泡泡」。（圖／LINE）

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