政院附近超市也缺蛋 藍委問鄭文燦：下班要不要來視察？
國內近來蛋荒問題持續嚴重，供不應求致蛋價出現上漲。而副行政院院長鄭文燦日前視察超市時，竟出現貨架排滿雞蛋場面。對此，國民黨立委洪孟楷今（21）日在臉書發文，上傳距離行政院、立法院最近超市的蛋架照片，只見畫面中雞蛋空空如也，他喊話行政院長陳建仁與鄭文燦，下班要不要順道來視察？
記者翁子竣／台北報導
針對國內鬧雞蛋荒，洪孟楷今在臉書發文指出，缺蛋問題持續延燒，看到政府除了宣傳沒有缺蛋好像也拿不出其他的辦法。他提到，今下午約1點時，他請同仁到離行政院、立法院最近的超市看看，「蛋架上空空如也，甚至直接張貼出公告，因為蛋品供應吃緊而每人限購兩盒。」
洪孟楷指出，這才是真實的民眾面臨的問題，「陳院長、鄭副院長下班要不要順道繞過來看看，了解一下民眾真正痛苦的感受，不要再被下面的人蒙蔽而活在自我感覺良好的世界裡。」
洪孟楷說，雞蛋買不到、蛋價飆漲是事實，即便有部份是外在大環境因素，但追根究底就是一開始政府不願意面對問題，還想用內宣假象來麻痺自己；當初蛋短缺問題開端的時候不即刻反應，等整體狀況浮現大家都買不到蛋時還不能承認來亡羊補牢，別以為用網路帶風向就可過關，假帳號發一百篇文能夠讓國人買到一顆蛋嗎？
最後，洪孟楷強調，最基本的民生需求，政府如果都沒有辦法解決，這樣的政府真的與國人生活太過遙遠，反應問題是要為人民解決而不是找碴，這點請政府謙卑聽見人民真實的聲音。