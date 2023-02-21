228連假強碰冷氣團！天氣「2段式變化」 這天最適合出遊
台灣近日受大陸冷氣團影響氣溫較低，明後兩天（2/22至2/23）終於有喘息的空間，中央氣象局指出，明日白天高溫將回升攝氏3至4度，不過清晨仍會受到大陸冷氣團餘威的影響，導致感受較寒涼；提醒民眾週五（2/24）下半天將會有新一波「強烈大陸冷氣團」報到，228連假的前兩天北部、東半部雨量較多，且下週日（2/26）夜晚至下週一清晨（2/27）氣溫最低，中部以北可能都會出現攝氏11度左右的氣溫，建議民眾若項安排出遊行程，連假的後兩天（2/27至2/28）可能是較好的時機。
記者張志浩/綜合報導
中央氣象局預報員廖經翔表示，明後兩天冷氣團減弱，雲量、水氣減少的情況下，白天高溫將回升攝氏3至4度，北部攝氏19度、中部攝氏23度、南部攝氏25度、東部攝氏24度；低溫因為清晨冷氣團餘威，北部維持在攝氏14度、中部攝氏13度、南部攝氏14度、東部攝氏16度。
廖經翔提及，雖然明日冷氣團減弱，但真正有感回溫需等待到週四，高溫還會再往上升3至4度，各地也較溫暖，不過週五新一波冷氣團報到，強度為強烈大陸冷氣團，預計會影響到228連假最後一天，氣溫變化上，週五至下週日北部及東北部整天偏冷，尤其下週日夜晚至下週一清晨，中部以北低溫僅攝氏11度，平地和空曠地區也將出現攝氏10度以下的氣溫。
降雨部分，明日台灣吹偏東到東北風，因此迎風面的東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其它地區多雲到晴，週五冷空氣來襲，一直到下週日，北部平地也將會有局部短暫雨，228連假最後兩天冷氣團減弱，降雨型態轉為，東半部地區及北部山區有局部短暫雨，其它地區為多雲到晴，氣象局建議，若有外出行程可多安排在2/27、2/28，尤其是要前往北台灣的民眾，可多多關注最新天氣資訊。