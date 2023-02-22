落實智慧財產管理！中聯資源獲頒智慧財產管理A級證書

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中聯資源公司董事長張鴻昌表示，該公司致力強化智慧財產管理及提升研究開發量能，以降低智慧財產爭議及侵權風險，乃於去(111)年初導入台灣智慧財產管理制度(Taiwan Intellectual Property Management System，簡稱TIPS)，並完成TIPS A級驗證審查，顯示不論在人員、物料、規章制度、設施及研究開發等各面向，均已建構完善智財管理系統及制度。
張鴻昌說，台灣智慧財產管理制度(TIPS)是由經濟部工業局委託資策會執行審查，工業局積極鼓勵企業導入TIPS，藉此促進產業推動智財布局、健全智財管理，該公司藉導入TIPS，全面考量公司利害關係人期望，並評估智財風險及機會，設定「強化公司智財管理及營業秘密保護，深化同仁智財觀念及保護意識」為年度智財政策，而將原為各自獨立智財規定的「點」，互相串聯同屬性規章成為「線」，最後建構為智財管理系統的「面」，以確保智財管理制度之完整性及一致性。
中聯資源公司總經理黃祥亞指出，中聯資源首次申請TIPS驗證即獲審查委員高度評價及認同，顯示公司不僅建立完善的智財管理制度及規定，亦落實智慧財產管理制度，獲頒台灣智慧財產管理制度A級驗證證書之殊榮。
黃祥亞並指出，中聯資源以致力資源永續及價值創新，成為循環經濟的卓越企業為願景，長期進行資源再利用技術的開發，目前全台灣再生資材種類及來源多元，相關資源化技術或其加工製程專利日新月異，而相關技術、專利從初始概念形成、開發過程到最終成果產出，都屬於智財管理所涵蓋的範疇，將持續強化公司治理與提升產業競爭力，優化永續經營能力，朝向成為循環經濟的卓越企業目標努力邁進。