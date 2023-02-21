比星宇誇張！清淨海漲7成被熔斷　金管會：已列監視股票

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清淨海為家庭及個人日用清潔產品製造商，也是興櫃股票，今日股價更上演大噴發，開盤12分鐘，股價就從前一交易日收盤價5.15元漲到8.8元、大漲70.8%，並觸及熔斷機制，在上午9點13分時股價來到8.57元、漲66.41%，就暫停交易到收盤，也成為2023年首檔「漲到熔斷」的興櫃股票。
其實，清淨海股價已2個交易日大漲，每股從連4.02元漲到8.57元，短短兩個交易日不到股價飆漲了113%，今日盤中更大漲70%，也引發金管會的關注。
金管會證期局今日表示，清淨海是興櫃公司，因興櫃公司的交易制度跟集中市場不同，興櫃公司是沒有漲跌幅限制，而且買賣是需要透過證券商報價來買賣，流動性比較低，因此，投資人在投資時應該要審慎研判。
不過，證期局也說，櫃買中心已將清淨海列線上監視股票，台股已建立監視制度，對有價證券執行監視的查核，如發現任何涉及證券不法交易情事，會依相關規定辦理以維護投資大眾權益。
至於星宇航空只公布營收，卻沒有公布獲利等財報數字，對此，證期局說明，星宇航空是興櫃公司。依照「公開發行公司財務報告及營運情形公告申報特殊適用範圍辦法」第3條第1項規定，未上市、未上櫃的國內公司因作業不及可以延長至每會計年度終了後4個月內公告申報，並得免公告申報第1季及第3季的合併財務報告。因此，星宇航空依規定無須公告第1季及第3季的財報。