《本日》大頭症網紅？阿翰「霸凌臭罵」陳庭妮喊：好爽
親情電影《本日公休》由吳念真、吳明憲監製、導演傅天余自編自導，金馬影后陸小芬攜手傅孟柏、施名帥、陳庭妮、方志友主演。今（21）日釋出阿翰千千幕後花絮，百萬網紅阿翰、千千加入《本日公休》來客串，阿翰飾演有大頭症的大明星，拍片現場竟臭罵陳庭妮，還被陳庭妮親自整理妝髮，他笑喊：「好爽！」
記者黃雅琪/綜合報導
以算命阿姨「九天玄女降落」多重角色引爆話題的YouTuber 阿翰，客串《本日公休》飾演大明星，不僅超自然「大頭症」上身、入戲十足，與陳庭妮對戲更是「笑果」不斷。電影裡為了拍攝廣告，飾演造型師的陳庭妮，必須蹲下用電風扇讓阿翰的假髮飛揚，風吹的角度不對，阿翰與拍攝現場人員臭罵陳庭妮。參與大銀幕演出就要嗆爆前輩，阿翰開玩笑說道：「覺得蠻爽的！謝謝導演！」
坐擁百萬粉絲的大胃王美女YouTuber千千，也與主演傅孟柏搞曖昧，傅孟柏飾演修車黑手與方志友感情失和離婚，在小學同學推薦下相親，認識了飾演賣馬桶的千千。首次演出電影的千千，提及雖然客串的角色與本人很像，但拍戲現場要面對多人還是會緊張：「要很自然的演出角色，超難的！」在電影裡與傅孟柏在餐廳相識，面對桌上擺滿食物的千千，表示看到食物就覺得安心：「趕快進入自己的世界！想像在拍我自己的影片。」
此外，兩人也有羞澀的感情戲，片中千千甜撩傅孟柏，但拍攝現場不敢看傅孟柏的眼睛，因此聽導演的話猛看耳朵借視線，大讚傅孟柏：「耳朵很帥！」得知此事的傅孟柏也笑讚千千演得「很自然」，並分享之前看過千千影片，原本還想說會不會有她狂吃的橋段，千千笑回電影會變成「本日開吃！」電影《本日公休》3月3日全台上映。