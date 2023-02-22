綠色脆片掀社群熱議！ 網驚見成分竟是「這原型食材」

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會掀起討論風潮，最初是因為有網友發文分享自己在美式賣場看到新推出的豌豆脆片，因綠色脆片凹凸不平的造型讓他感到很新奇，當場試吃覺得十分好吃，看到產品標榜非油炸、無麩質、無防腐劑外，還採用天然豌豆原色無染色，讓他立刻就搬了一箱，決定買回家給小朋友當零嘴吃。
貼文一出立刻引發網友共鳴，有全素者表示終於有新零嘴可以選擇，每回買休閒食品都要細細查看成分，而豌豆脆片以原型食物製成，每包蛋白質含量高於一般零食，吃起來也比較沒有罪惡感。而曾吃過的網友則在底下留言表示，過去因為豌豆太硬，自己牙口不好不敢吃，在賣場試吃覺得口感猶如爆米花一般，戲稱它為「豌豆爆米花洋芋片」，另外也吸引到許多嚴格控制飲食的健身族群轉分享，嘴饞想吃零食也有新選擇。
豐富高蛋白訴求 健康美味兼具
豆類食品一直以來都是健康飲食者攝取蛋白質的重要選項，「卡迪那豌豆脆片」特別選用天然原型豌豆作為原料，以非油炸的方式製成，每包具有豌豆蛋白質約15.2公克，除了全素食者外，彈性素食主義者、健身運動愛好者或是作為一般日常零食都適合。
除此之外，產品中無食品添加物深受好評，其美味口感也讓網友相當有感，「無麩很難得」、「較沒罪惡感的零食」、「微鹹甜，不油膩，口感纖維較重，但酥脆，吃一點當點心，算是高纖輕食。」、「好吃很唰嘴一塊接一塊」、「好吃好吃，濃濃豆香味，還會回購」，「今天買了一箱，剛剛開箱來吃，心得就是吃起來比其他洋芋片不油膩，也不會吃的滿嘴調味粉，一包的量也是7分滿，豆豆味算重的，口感我覺得有脆感但是沒有到酥，喜歡吃青豆的人可以試試看」，紛紛留言與眾人分享心得。