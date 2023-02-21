泛綠系統整合挺賴清德？王定宇：沒有問題

副總統賴清德有意角逐2024總統大選，外界關注其是否能整合黨內不同派系與泛綠系統，對此民進黨立委王定宇今（21）日表示，無論在台灣或是海外，有很多對台灣充滿感情、熱愛台灣的團體，不管是小英之友會、信賴台灣願景協會或李登輝之友會等，都會盡最大力量整合，團結在一起，為自己國家努力，因此認為整合與團結不會有大問題。
記者陳威叡／台北報導
王定宇表示，不管在台灣或海外，有很多對台灣充滿感情、熱愛台灣的團體，不管是小英之友會、信賴台灣願景協會、李登輝之友會或台灣國家聯盟等，為了讓台灣更好，民進黨的總統候選人都要盡最大努力，去凝聚這些團體的力量。
王定宇認為，這些團體對於代表台灣力量的總統候選人，也會給予最大支持，包括內部紛爭或分裂對台灣都是不利的，所以面對2024年關鍵的一戰，面臨外部中國威脅、世界局勢變化、俄烏戰爭等，台灣無論在外交、經濟都發展在正確的軌道上，希望能讓總統蔡英文建設台灣的成績可以延續。
王定宇說，對於民進黨總統候選人，相信這些熱愛台灣的團體，不管台灣還是海外，都會盡最大力量整合團結，為了自己的國家努力，因為這不是為了單一候選人，而是為了國家、家園的選戰，認為整合與團結不會有大問題。