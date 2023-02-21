求職搶破頭、勞工憂失業！中國就業慘澹　招聘千人來10萬

被封「神藥」遭瘋搶！中國爆買龍角散　日人花粉症很困擾

▲日本龍角散潤喉糖近來因中國人爆買大缺貨。（圖／翻攝自龍角散官網）
▲日本龍角散潤喉糖近來因中國人爆買大缺貨。（圖／翻攝自龍角散官網）

國際中心徐筱晴／綜合報導

日本老牌藥廠「龍角散」生產的潤喉糖熱銷多國，更是不少人到訪日本會購買的伴手禮。但近來卻因為中國有傳言指出，龍角散對治療新冠肺炎有功效，造成龍角散潤喉糖不管是在中國還是日本大缺貨。而最近又是日本花粉症頻發季節，不少日本民眾抱怨想買龍角散潤喉糖買不到，就連龍角散廠商都出面道歉，表示將會致力恢復供貨。

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綜合日本媒體報導，日本現在正值花粉症多發季節，患者大多會有打噴嚏、流鼻水以及上顎及喉嚨癢、咳嗽等症狀，有不少民眾想到藥妝店等商店購買龍角散潤喉糖緩解症狀時，卻發現許多店家的龍角散潤喉糖大缺貨，東京調布市的一間藥局，在年初時龍角散喉糖就無法進貨，現在店內已經賣到缺貨。該藥局局長表示，原本想去中游批發商購買，卻發現擺放龍角散喉糖的架子全被掃空。

有日本民眾表示，「一直都覺得隨隨便便就能買到，現在缺貨實在有點困擾」、「只能到處去找龍角散（潤喉糖）了」，還有民眾覺得十分困擾，指出自己在花粉症發作的時候，常常會使用龍角散潤喉糖，「但現在似乎到處缺貨，很難買得到。」

報導指出，從近來在中國社群平台廣為流傳的影片就能看得出來，造成龍角散潤喉糖大缺貨的原因。只見該影片有著好幾箱紙箱全都裝滿龍角散潤喉糖，從條裝到袋裝，各式各樣的規格、口味都十分齊全，拍攝影片的人在影片裡說「這是大家託我買的龍角散，終於到貨了！」、「救命神丹來了，這個龍角散賣得非常好」。

據悉，中國社群平台也有許多網友分享，確診產生喉嚨不適情況，吃了龍角散潤喉糖可以有效緩解不適，其中1款「薄荷草本潤喉糖」更被封為治療武肺病毒的「救命神藥」。而中國自2022年解除解除嚴格封控管制後，造成疫情升溫後，許多旅外中國人便紛紛掃貨爆買寄回國。日媒報導指出，不僅貨架被一掃而空，市面上甚至還出現假貨。

針對此事，龍角散也在官網發布聲明，表示由於部分民眾確診過後，即使經過治療後仍有喉嚨不適的症狀，再加上中國轉換清零政策，導致龍角散潤喉糖和藥片的需求量在日本快速增長，過去前所未有的需求超越生產量，造成全國持續性的缺貨。聲明中表示「我們對客戶和業務合作夥伴所帶來不便表達歉意，並承諾將盡最大努力恢復正常發貨。」


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