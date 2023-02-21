《人肉搜索2》好評爆棚！劇組遇「科技災難」大改成品
燒腦懸疑神片《人肉搜索》原班人馬打造的Z世代全新續作，《人肉搜索2：失蹤搜救》由絲托姆雷德、丹尼爾海尼、妮雅隆、喬昆迪艾曼達、梁肯主演，日前於北美上映，讓人猜不中結局的複雜劇情，以及超神速剪接風格也讓口碑持續在網路上延燒，至今知名電影評論網站爛番茄上仍維持86%的新鮮度，觀眾分數更達到89%的極高評價。劇組在後製期間遇到「科技災難」，導致所有已經設計好的畫面全部重新調整。
記者黃雅琪/綜合報導
為了使《人肉搜索2：失蹤搜救》更貼近現代的網路使用習慣，製作團隊融入FaceTime、抖音、約會軟體與代買服務等時下最流行的應用程式，多元化的推理技巧讓觀眾拍案叫絕，燒腦程度也挑戰大家的影像記憶力。在電影中飾演女主角瓊恩的女星絲托姆雷德也表示：「我一開始讀劇本的時候就被吸引住了，當我以為我知道凶手是誰的時候，卻完全不是我想的那回事，而且我當時一直在心中吶喊，這到底要怎麼拍啊？」
電影看似一切順利的拍攝過程，其實遇到一個眾人意想不到的災難。導演尼克強森與編劇阿尼許夏干提在訪談中提到，某次兩人走進剪接室時看到大家臉上崩潰的表情，以為是電影檔案被刪除了，原來是蘋果公司大更新iOS系統，看似與電影毫不相關的新聞，卻大大影響拍攝完的成品。「我們必須重新設計字體、Facetime的比例、應用程式打開收起的動畫、還有演員的視線，為了改這些花了我們很多時間，真的很痛苦。」《人肉搜索2：失蹤搜救》2月24日正式上映。