《風再》每天苦練8小時！梁朝偉不怕槍戰只怕「這件事」
由翁子光執導的新作《風再起時》，集結兩大影帝郭富城及梁朝偉首度合作，梁朝偉在片中除了施展電眼演技，更難得扮演起「神槍手」，一場雙雄對決的槍火對峙，氛圍刺激緊繃，又因為他的百發百中絕技，增添令人會心一笑的帥氣魅力。比起槍戰，梁朝偉認為「彈鋼琴」更令他感到痛苦。
記者黃雅琪/綜合報導
梁朝偉扮演的原型人物藍剛是知名的神槍手，所以在片中梁朝偉的動作場面都展現神準帥氣的一面，難得一見的是郭富城和梁朝偉的精彩對決，雙方隔著一條街，各據一方民宅陽台，槍口互指彈雨四射，除了火爆槍戰，兩人的演技更讓動作場面的肅殺氣氛來到最高點。梁朝偉另有一場被太保伏擊的戲，他推開門在窄小的樓梯間，太保的槍口已逼近在眼前，他瞬間施展好身手流利轉身移位，敏捷閃躲太保開射的槍火。
這段在大銀幕上看來刺激，但幕後卻有一絲趣味。從花絮影片可以看見，因為槍聲及火花效果皆在事後才配置，拍攝當下，梁朝偉為了讓動作節奏更逼真，他跟隨開槍動作，嘴裡自行發出「砰、砰」的聲響來研究速度感，再次讓工作人員見至影帝可愛又敬業的一面，充滿反差萌的喜感。
梁朝偉認為，電影裡還有比這些槍戰動作還更高難度的肢體演出，他覺得各種槍戰戲並未難倒自己：「我們香港80、90年代拍電影的，基本上什麼動作、什麼槍啊！子彈，各種動作都經歷過，所以都比較有經驗。在《風再起時》的槍戰上，導演比較強調氣氛，所以難度上還好。」梁朝偉認為彈鋼琴才是此次最大的動作挑戰，他說：「練習的過程非常痛苦，練到我真的想跳樓，每天8小時這樣練，真的很難。」《風再起時》2月24日上映。