全台最優！桃市推「青創貸款補助」5年免息

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張善政表示，競選時的承諾一定會盡快做到，他在競選時所提出的友善青創政策，包括「資金友善」、「項目友善」、「資源友善」、「社群友善」與「數位友善」，其中今日所推出的青創貸款利息補貼政策屬於「資金友善」的重要一環，相較過去市府提供青創公司最多300萬元2年免息補貼政策，此次的範圍更為擴大。
張善政指出，為強化政策的長久性及整體性，後續市府將針對其它友善項目，推出符合青創需求的政策，以「項目友善」為例，市府將特別協助以青年關心、喜好的創業主題作為優先補助，鼓勵團隊發展電子商務、網路資訊等產業領域，並配合「社群友善」，協助國內外管道行銷，期待以完整的政策提供青創團隊實質的助益，建構完善的青創環境，鼓勵青創團隊在桃園打拚。
張善政說，桃園是六都當中最年輕的城市，年輕人不只在桃園找工作，也在桃園創造工作機會，因此，市府預計媒合青創公司與在地學校，從就學期間到創業協助的一系列措施，提供在地畢業學生在桃園青創公司繼續工作的機會，可以就近就業、視桃園為自己的家，希望將桃園打造為宜居、且最適合創業的城市。
張善政提到，每年在美國拉斯維加斯舉辦的美國消費性電子展（CES），規模龐大且影響廣泛，而今（112）年桃園多組青創團隊獲選參與，包括「膜淨材料」研發戶外隨身除菌淨水器；「智穎智能」研發塑膠射出成型的智慧製造；「方略電子」研發軟性顯示器，突破平面限制；「茂楷高分子」研發高分子再生塑膠粒。其中「膜淨材料」及「方略電子」更榮獲CES創新獎佳績，他也感到相當榮幸，並肯定桃園諸多青創團隊日益嶄露頭角。
青年局長侯佳齡表示，為提供青創團隊更便民的服務，市府青年局設置「青創資源中心」單一窗口，即日起受理青創貸款諮詢及利息補貼申請，更多青創貸款利息補貼資訊，可參考市府青年局官網（網址：https://youth.tycg.gov.tw/），或撥打「青創資源中心」單一窗口專線03-422-0908洽詢。