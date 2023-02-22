限今天！「同名同姓」吃貳樓全桌5折 網嗨：想叫雅婷了
受廣大消費者喜愛的美式早午餐連鎖霸主「貳樓Second Floor Cafe」，於今（22）日「貳樓日」舉辦當日限定優惠，揪上「同名同姓」好友一起吃貳樓，最低可享「全桌5折」；只要姓名內有同1字，也可享「全桌85折」優惠，讓網友嗨喊，快約同姓家人一起吃；不少人更直呼「想叫雅婷了」，揪上「雅婷們」一起爽吃同2字「全桌8折」優惠。
記者蕭涵云/綜合報導
貳樓Second Floor Cafe於一年一度的2/22創意推出「貳樓日」優惠，只要揪上「同名同姓」好友，一起到全台貳樓餐廳門店內用用餐，同3字最低可享「全桌5折優惠」。約上同姓家人一起吃，只要姓名內有同1字，不限姓或名，也可享「全桌85折」優惠；網友們紛紛嗨喊「想叫雅婷了」、「淑芬們一起來喔」、「這種時候怎麼能少了婉婷」、「陳柏翰們該出動了」，只要同2字就能爽吃「全桌8折」優惠。
貳樓的官方粉絲團上瞬間成了點名大會，有粉絲直說「族譜終於有點用途了」，也不少網友湊對相約，還有人乾脆原地開放大家揪團一起吃優惠；也有饕客幫哭哭「那單名的人是不是永遠無法五折」，引起民眾熱烈討論，更有幽默的網友笑回「我跟全聯董事長同名同姓 可是我約不到」。
提醒大家，「貳樓日」門店內用優惠只限2月22號當天，用餐前須出示有效證件證明姓名文字，用餐同桌客人姓名，只要任「兩人同字」，即可享全桌優惠；每桌人數上限為10人、皆需滿足個人低消，且不得與其他優惠並用；而且離開時外帶餐不在此活動範圍喔。
另外，路易莎咖啡也推出「超值早餐A＋B」優惠，每日早上11:00前推出110、115元、120元，3種早餐搭配飲品的組合價。如「110元經典美味」有未來肉麥香三明治、青醬野菇磚壓三明治、鮪魚風味三明治和起司口袋歐姆蛋等；「115元精選美味」有未來肉瑪芬堡、燻雞麥香三明治及原味蜂蜜法式吐司等；「120元豪華美味」則有義式里肌豬風味三明治、烤腿排麥香三明治及鮪魚貝果和火腿佛卡夏等選擇。B飲品可享用中杯紅茶拿鐵及莊園美式，或加價20元享莊園拿鐵中杯，也可補差價升級大杯飲品。