BMW X5 / X6 M Competition正式亮相，48V輕油電系統導入最大輸出超過600匹馬力!

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小改款BMW X5 / X6 M Competition與標準車型最大不同之處除了換上專屬的M板空力套件外，另外在水箱罩、前保桿進氣口、前分流器、排氣尾管及後擴散器等處皆施以黑化處理，同時換上尺寸更大的前21吋後22寸之胎圈，車漆部分則提供多達50款的特殊色供車主選購；內裝部分則依循小改款後導入的12.3吋數位儀表加上14.9吋中央觸控螢幕所建構而成的大尺寸曲面螢幕，在開關機動畫還有專屬的M迎賓畫面，其餘像是M款方向盤、碳纖維換檔撥片及飾板、Merino皮革、跑車座椅、Harman Kardon及全景天窗等皆是M Competition版本的標配項目。
M Competition版本的另一大亮點就在於導入了48V輕油電系統，內燃機部份是以4.4升V8雙渦輪增壓引擎為基礎，不過為了應付更強悍的動力輸出，在曲軸、渦輪、進氣歧管、機油泵浦、排氣管部分都有進行強化，引擎代號也從原本的S63改為S68，加上可輸出12匹馬力的電動馬達加持下共發揮出617匹最大馬力及750 Nm的扭力峰值，使其0-100 km/h僅需3.7秒，極速可達285 km/h。
小改款的X5 / X6 M Competition將在下個月舉辦的Amelia Island Concours d'Elegance活動中公開亮相，並於4月正式投入產線，售價部分X5 M Competition為122,300美金(約375萬台幣)起，X6 M Competition為127,200美金(約新台幣390萬)起。