憂美升息拉長！股匯雙殺 新台幣早盤貶近1角破30.5元
在市場預期美國聯準會（Fed）和其他國家中央銀行將繼續升息，以抑制通貨膨脹，加上美國零售業前景預測黯淡，美股大跌，美元指數重回104，台北股、匯市今（22）日早盤齊挫，新台幣兌美元更貶破30.5元，貶快1角，目前在30.504元震盪整理。
記者顏真真／台北報導
近期數據顯示美國經濟堅挺，市場擔心美國聯準會為加強壓制通膨，將持續升息，高利率將維持更長時間，美股賣壓沈重，其中道瓊工業指數大跌697.1點，創年初以來最差表現。台股今日早盤同樣開低走跌，盤中跌逾200點，失守15400點，來到15354.47點，目前仍跌160點左右。
國際匯市部分，美元指數再回104，亞洲主要貨幣兌美元走弱，其中韓元早盤貶至1301.60兌1美元，日圓兌美元在134.66價位附近，人民幣中間價亦貶值來到6.8759兌1美元，離岸人民幣兌美元則小升在6.8883附近。
至於新台幣兌美元今日早盤也續貶，以30.46元、貶值4.5分開出後，在台股走跌及亞洲貨幣兌美元走弱下，新台幣也進一步貶破30.5元，一度來到30.508元，貶值9.3分，目前在30.502至30.505元震盪整理。