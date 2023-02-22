點茶碗蒸驚見「咖啡色條狀物」！網友嚇翻：聞到那股味了
食物除了本身食材要新鮮，擺盤、外觀也是引起饕客食慾的關鍵。有名女網友到日式料理餐廳用餐，向服務員點了一碗蟹膏茶碗蒸，端上桌時卻發現美味的蒸蛋上被放上一條「咖啡色長條物」，讓她忍不住驚呼，並將照片分享至社群平台，眾人見了也紛紛笑道：「彷彿聞到了一股味道……」。
編輯中心/綜合報導
原PO於臉書社團《爆怨2公社》發出兩張茶碗蒸的照片，鮮嫩滑香的蒸蛋看起來與普通茶碗蒸無異，可令人心驚的是上面那一條「咖啡色長條物」，色澤與模樣都與排泄物頗為神似，原PO解釋這是「蟹膏茶碗蒸」，但看到時也不自覺驚呼「好像賽（大便）！」，「突然想起來服務生還在，轉過去看，對方瞇著眼睛笑笑的跟我說不好意思」。
這道具強烈視覺衝擊感的蟹膏茶碗蒸引起眾人討論，「服務生：自信一點，把『好像』拿掉」、「我⋯⋯剛好在便便，低頭看了一下」、「第一張手機是對那一坨拒絕對焦嗎」、「感覺到那股味道了」、「千萬不要在小朋友面前吃這個.......」、「師傅一定是巨蟹座的」、「還好你沒用衛生紙擦」、「我第一次這麼想呷賽.....」。
原PO透露是在台中的店家，並稱讚「蟹膏味道滿濃郁的」，網友表示長條物應是「一包蟹膏擠出來的（不算是全部都是蟹膏）」，原PO表示「對，不是全部都蟹膏，所以裡面的其他物質看起來像是沒消化完全」，眾人對此笑說「原來是shit膏」。（編輯：李惠婷）