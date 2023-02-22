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新手媽抱著寶寶睡著！隔天孩子沒氣了　醫師提醒5原則

▲小兒科醫師洪千惠提醒，六個月以下小朋友還不會翻身，肌肉張力也還不夠強，若睡覺時口鼻被遮住，是沒有辦法掙脫的。（示意圖／Pexels）
▲小兒科醫師洪千惠提醒，六個月以下小朋友還不會翻身，肌肉張力也還不夠強，若睡覺時口鼻被遮住，是沒有辦法掙脫的。（示意圖／Pexels）

編輯中心/綜合報導

新生命的誕生絕對是喜事一樁，尤其對於懷胎十個月的媽媽來說更是不容易。不過就有醫師分享一個心碎案例，一名新手媽媽因為將孩子抱在懷裡睡著，沒想到隔天醒來卻發現孩子沒了呼吸，其中原因也曝光了。

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小兒科醫師洪千惠在《醫師好辣》節目中提到，六個月以下小朋友還不會翻身，肌肉張力也還不夠強，若睡覺時口鼻被遮住，是沒有辦法掙脫的。她隨後也分享過去經歷的一個案例「之前推廣母嬰親善，剛出生的寶寶，都會盡量建議待在病房跟媽媽在一起，可以及早讓媽媽餵哺母乳，但孩子要睡在自己的嬰兒推車上」，但當時有位媽媽把孩子抱到自己病床上，又因生產過後的疲勞不慎睡著，直到隔天早上，護理師巡房時，才發現床上的孩子已經沒有呼吸心跳，推測是「大人身體壓到小朋友」。

▲幼兒「5招安心睡」的原則：不要趴睡、勿用枕頭、不同床、不悶熱、不鬆軟。
▲幼兒「5招安心睡」的原則：不要趴睡、勿用枕頭、不同床、不悶熱、不鬆軟。（示意圖／Pexels）
洪千惠隨後也提醒幼兒「5招安心睡」原則
一、不要趴睡
嬰幼兒頸部張力不足，若趴睡脖子一沒力氣直接趴下去時，恐被床墊悶住無法掙脫。

二、勿用枕頭
若枕頭不小心移位也會遮住嬰孩口鼻，非常危險，而大一點的孩子也會翻滾移動，不會睡在枕頭上，因此「枕頭對嬰兒來說，是多餘的東西」。

三、不同床
嬰兒不該父母同床，而要自己睡一張床。

四、不悶熱

天氣較冷的時候，家長都會替孩子多蓋幾層被子，若一不小心移位同樣會遮住口鼻，較好的方式應為寒冷時把家裡暖氣溫度調高，或者讓孩子穿厚一點的睡衣、防踢被，是較為安全的。

五、不鬆軟
寶寶床上勿放任何軟綿綿的娃娃，或是較厚的圍欄，都是風險所在。（編輯：潘毅）


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