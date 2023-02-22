缺水怎發電？台電：水力電廠集中中部、不受南部乾旱影響
經濟部長王美花日前曾針對核二廠2號機組將於3月停機除役表示，已提前安排相關機組以及水利調度，供電不會有問題，被國民黨立委王鴻薇打臉質疑，台灣正值缺水，南台灣降雨甚至是30年來最少，「沒有水是要怎麼發電？」台電對此說明指出，水力電廠主要集中於中部地區，不受目前乾旱影響，且水力機組大多是在夜尖峰時進行放水發電，發電後尾水再供應下游民生用水，也不影響民生供水。
記者鄭妤安／台北報導
眼看核二廠2號機組即將在3月停機除役，王美花日前表示，已提前安排相關機組以及水利調度，不會有缺電問題。不料，王鴻薇昨（21）日在臉書上表示，台灣正值缺水，南台灣降雨是30年來最少，且未來一年降雨機率低，質疑王美花「沒有水是要怎麼發電？」更直言，缺電已是事實，水力發電補不了、大潭電廠期程補不上，「這種發言根本就是缺德。」
對此，台電回應表示，水力電廠主要集中於中部地區，不受目前乾旱影響，其中，德基水庫及日月潭水庫的蓄水量皆處於8成以上的高水位，且水力機組大多是在夜尖峰時進行放水發電，發電後尾水再供應下游民生用水，不影響民生供水。
至於南部水情不佳，主要影響範圍僅是曾文、烏山頭水庫的水力機組，其裝置容量較小，對供電影響有限。
台電強調，因核二2號機將停機，已於提前規劃相關幾組的歲修期程，考量到去年下半年及今年上半年用電需求較低，更將部分歲修工作提前進行，預計在5月底前，包括協和4號機、通霄3號機、台中7號機、南部3號機等等，都會歲修結束、陸續加入供電。
今年也將新增通霄小型機組及大潭8號機，合計130萬瓩上線運轉外，大於停機的核電機組裝置量，另外，再生能源也將持續併網，搭配高水位慣常水力操作，夜間抽蓄水力調節，以及需求面管理措施方案施行，可確保供電穩定。