健保大砍藥價「缺藥潮」無解？藥師無奈：大家各憑本事了
健保署署長石崇良昨（21）日表示，考量原物料漲幅、通貨膨脹程度及國內缺藥問題，今年預計調降81.8億健保藥預算，對第一線藥局和民眾而言，持續已久的缺藥潮無疑是雪上加霜，執業藥師沈采穎表示，目前如氧化鎂、安蒙西林、泰克胃通、多適達等藥物仍然短缺，社區藥局只能各憑本事，靠著人脈和同業「以藥易藥」，她直呼：「砍藥價是最下策，但也砍太多了！」期許健保署除了考量預算外，也應將市場上的真實需求、人口老化的結構等變因納入討論，並教導民眾能用哪些藥物替代缺藥的品項，避免導致藥廠在無利可圖的情況下，更不願意生產低價藥品，讓缺藥日益增重。
記者張志浩/綜合報導
面對健保署調降健保藥預算的決策，沈采穎提及，現在前線藥局最缺的包含氧化鎂、泰克胃通、多適達等，主要受影響的大多是有腸胃問題和慢性病的長者，近日就有一名平時要拿6種藥物的老先生，前幾天拿著僅有5種藥物的處方籤到藥局，經詢問後才得知，醫院也沒有氧化鎂，近期老先生都吃老婆在醫療中心拿到的藥。
沈采穎無奈說道：「現在藥局都是各憑本事，用人脈和同業換藥」，她強調，原物料上漲、俄烏戰爭等因素爆發缺藥潮這些都能理解，但健保署應想方設法在第一時間宣導、解決，砍藥價已經是最下策，若有廠商直接選擇不生產低價藥品，最後吃虧的仍是有用藥需求的患者們。
此外，沈采穎還指出，近期藥品回收的案例和程度增大，她猜測「或許是因為廠商面對大環境需要減少成本，因此把原本製藥的程序和把關減少1至2個步驟才導致的，若現在健保藥價再砍，廠商更需要為了減少成本做出應對，是不是會引起無限的惡性循環？」
綜合以上種種困境，沈采穎認為，以患者角度來說，部分短缺的藥品其實可以用其他藥品替代，或是以換廠牌的方式緩解，政府應站出來宣導哪些藥物、哪些廠牌也可以暫時做使用；此外，缺藥中心的成立值得鼓勵，「但該組織不應該只是發發缺藥公告就沒事了，多和醫界專業人士商討實質對策，一定比官員們開會討論做出的決策還要有用，也才能達到『預防、緩解、解決』的目標。」