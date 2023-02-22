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王建民衰捲桃花劫！遭控曖昧辣美女醫師　法院判決還清白

▲台灣棒球巨星王建民，遭控與辣女醫師曖昧，法院判決出爐還清白。（圖／吳政紘攝）
▲台灣棒球巨星王建民，遭控與辣女醫師曖昧，法院判決出爐還清白。（圖／吳政紘攝）

編輯中心/綜合報導

台灣棒球巨星王建民，因被爆料與台南知名醫美醫師蕭女曖昧，遭蕭女丈夫王男提告、並求償1000萬元。案經台南地院審理，法官認為，王建民與蕭女雖於2014年及2015年間的確有通訊往來，但內容並無逾越一般社交行為範圍，另，事件發生於近10年前，審酌全案並無積極證據，顯示王建民侵害蕭女丈夫之配偶權，因此於去年12月30日，判決王建民及蕭女勝訴免賠。

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判決指出，蕭女與丈夫王男於台南經營醫美診所，2020年間，蕭女發現丈夫外遇，憤而提告求償1000萬元、並訴請離婚。案經法院審理，二審判王男需賠償100萬元，全案仍在審理中。

蕭女指出，王男因不滿遭提告，於2021年間，反控她於2014年到2015年期間，與王建民有不當往來；王男則控訴，王建民於2014年到2015年，與妻子蕭女互傳曖昧簡訊、甚至多次共遊旅行等，因此提告侵害配偶權。

案件纏訟1年多，台南地院審理認為，王建民確實與蕭女有簡訊往來，但內容多是朋友間閒聊，並無何男女情愫或親密交往舉止，也無逾越一般社交行為範圍，另外，即便王男發現蕭女與王建民往來之事證，也沒有在2年內提告，已經逾期。綜合上述之因素，認定蕭女與王建民並無侵害王男配偶權，因此於2022年12月30日，判決王建民及蕭女勝訴免賠。（編輯：林盈君）

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