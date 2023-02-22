傳國民黨直接徵召選總統？侯友宜：團結在一起台灣會更好
針對外傳國民黨為爭取2024總統勝選，將會採取徵召，新北市長侯友宜今（22）日上午出席市政會議後受訪時避談此議題，重申市政建設讓市民有感，才是他最關心的；而再被問到若黨內徵召會有承擔的決心跟勇氣嗎？侯友宜則強調，有責任跟市民一起努力，盡最大的能力，在自己工作崗位上團結在一起，台灣就會更好。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜表示，現在一直在拚新北市的明天要比今天更好，像今天專案報告的交通部分，一直規劃到2030，現在2023到2027是一個階段，這些都是努力在做的；尤其市政團隊士氣高昂，全力在拚市政，期待市政建設能讓市民有感；對於黨內若是徵召他，侯友宜仍是重申現在是新北市市長，表示每一個人為國家、為人民努力做事，都是應盡的責任。
媒體記者也問到台灣民意基金會發布最新總統民調顯示持續領先，但傳若時間拉長到6月可能會下降，對於是否擔心黨內提早施壓要求表態？侯友宜依舊未正面回答，僅表示現在該做的是讓新北市發展得更快速，這才是他現在最關心的事，尤其2月到3月還有很多里民座談會要陸陸續續的展開，針對這些小事情，讓新北市新上任或連任的里長能團結在一起，讓市民關心的事情能迎刃而解。