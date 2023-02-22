拜文昌帝君時間？考試升官把握今「4小時」：在家也有效

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命理專家柯柏成分享祭拜文昌帝君的注意事項，最佳供品就是包子及粽子，涵義為「包中」，另外狀元糕也是最佳供品之一。祭拜時將供品及准考證影本放在同一個盤子裡，放在供桌上，之後點香依照廟方指定的順序敬香，面對主神時要告知考生姓名、農曆生日時辰、住址，祈求今年哪個考試順利，通常廟方都會準備收集准考證影本的盒子，祭拜結束時務必投入，若是還沒收到准考證的考生，要清楚跟文昌帝君稟明是今年哪個日期的大考。
供品禁忌一次看
要注意的是，不宜祭拜的供品則是鴨蛋、雞蛋或肉丸子類，外型如數字0、涵義為考試零分，不想和《哆啦A夢》大雄落得一樣的考試下場，就不要誤觸雷區。其他民間傳說還有不宜祭拜舒跑（輸在起跑點）或烏龍茶（考試烏龍），這些諧音範圍則是見仁見智。
在家靠一招開運
由於今天是平日，許多家長都要上班、學生也要上課，可能不見得有空到文昌廟去祭拜，命理專家柯柏成也分享一招，可以在今（22）晚7點至11點之間，讓學生站到家中西北方、並面向西北方，但要注意，若家中西北方是廁所就不要站進去，站在客廳西北方亦可。接著用劍指（握拳後伸出食指及中指併攏）在學生背上寫「開門到罡」6次，連續七天不斷，就可以利用奇門遁甲法引文昌局為學生加持。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。