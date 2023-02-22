轟林明溱不顧南投青年、只顧兒子　綠談蔡培慧政績爭支持

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黃建嘉指出，林明溱曾說過「不想參選」、「宣布參選後每天都睡不著」，顯示林明溱真的很不想選這次立委，但卻又為了兒子，只好委屈身子出來擋路，不讓游顥參選。
黃建嘉解釋，其實游顥被「戳掉」的原因很簡單，就是因為游顥不姓林，所以沒豪宅住、沒黑官當、沒高薪領，當然也沒立委選。林明溱如此照顧自己兒子，卻忽視黨內青年，也難怪社會上流傳「明溱南投縣，有子身上依」的「美言」。
黃建嘉也提到，林明溱忽視教育、青年福利的劣跡罄竹難書，包括擔任縣長期間拒絕給代理老師全年年薪，影響南投縣學生的受教權，且擔任縣長期間，連一棟青年住宅都蓋不出來。
黃建嘉認為，林明溱「只為兒子蓋豪宅，不給青年蓋社宅」、「只給兒子拿高薪，不給老師拿全薪」；「只為兒子立委路，不管游顥政治路」等等，都代表南投青年的事，對林明溱來說就是隨便的事，隨時可以放棄，也難怪南投人會想下架這對林氏父子了。
蔡培慧辦公室表示，林明溱8年縣長可做事的機會很多，面對學校跑道或教室設施的年久失修總是視若無睹。8年下來人口流失三萬五千多人，幾乎是一個名間鄉的人口，不見鼓勵青年創業、就業，徒增興建曇花一現的空橋、招商不佳的園區。
蔡培慧辦公室表示，蔡培慧任職中辦期間，成功促成工研院扶植八十個團隊進駐中興新村青創孵育基地，成功爭取行政院專案補助學校修繕跑道、操場、視聽教室及老舊廁所更新與半戶外球場，政績看得見，蔡培慧進入立法院後將持續努力為南投爭取更多資源。