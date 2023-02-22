早上被冷醒別憂鬱！冷氣團今日說掰掰 1區注意大雨特報
今（22）日清晨台灣持續受冷氣團影響，各地仍較寒涼，普遍低溫都來到攝氏10至13度，今晨最低溫在新北富貴角僅攝氏10.1度，不過天氣風險公司分析師林孝儒指出，今日白天起冷氣團將逐漸減弱，預計一直到明（23）日，各地氣溫會持續回升，不過仍要注意北部山區因東北季風影響，有局部大雨發生的機率，氣象局也持續發布「大雨特報」，下波冷空氣將在週五至週末（2/24至2/26）侵襲，下週日和下週一（2/27）清晨，西北部局部空曠沿海或近山平地區將有攝氏10度以下低溫出現機會，北部及東北部則是整日偏冷，請民眾特別留意。
記者張志浩/綜合報導
林孝儒表示，雖然今明兩天各地氣溫回升，但感受上仍是有些涼意，北部及宜蘭地區白天高溫約攝氏18至21度、中部及花蓮地區攝氏20至25度、南部及台東攝氏23至27度，各地夜晚低溫約攝氏14至18度。且環境風向由於仍為東北風影響，因此大台北山區及東半部還是容易降下地形雨，民眾外出還是別忘攜帶雨具，中南部則相對較穩定，以多雲到晴的天氣為主。
週五至週末將迎來新一波強冷空氣，預期可達「強烈大陸冷氣團」等級，週五起北部及東半部轉陰有短暫陣雨的天氣，中南部雖無降雨影響但雲量亦有些增多，北部氣溫將率先較顯著的下滑且越晚越冷，預估北部及東北部高溫僅有攝氏17至20度、中南部及花東地區約攝氏20至28度，夜晚低溫各地逐漸降至攝氏13至16度。
週末乾空氣移入，迎風面的北部及東半部降雨情況會再較週五趨緩，但雲量仍多，中南部則為晴時多雲，氣溫方面，預估北部及東北部約攝氏11至14度、中部及花東地區攝氏12至20度、南部攝氏13至25度，最冷的時間點將落在週日、下週一清晨，西北部局部空曠沿海或近山平地區將有攝氏10度以下的低溫出現機會，期間北部及東北部整日持續偏冷，中南部要留意日夜溫差。
最後，下週一至下週二（2/27、2/28）是228連假的尾聲，冷氣團屆時將減弱，各地氣溫逐日回升，西半部普遍為晴時多雲的天氣，迎風面的東半部則為多雲時陰有些短暫陣雨的天氣，假期若要安排出遊要留意西部及東部的天氣型態差異。林孝儒總結，週五起到週末的低溫變化，會比近日這波還冷，提醒大家務必要做好禦寒準備。