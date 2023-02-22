缺蛋嚴重　國民黨批陳吉仲還在忙著輔選蔡培慧

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林家興指出，蔡英文政府早在2020年4月8日就成立「雞蛋國家隊」，當時農委會主委陳吉仲還拍宣導影片向大眾喊話不要囤蛋，如今「雞蛋國家隊」已經運作將近3年，雞蛋不僅短缺的問題越來越嚴重，讓人民忍不住痛批：「請問雞蛋國家隊在幹嘛？」民進黨的雞蛋國家隊，沒有雞蛋，國家也快被搞垮。
林家興表示， 陳吉仲自認「已盡最大力量」，顯然就是擺爛的說法，也自證是個無能主委。蔡培慧近期頻邀請陳吉仲站台輔選，說要協助解決農業困境，但造成兩岸關係阻礙、南投農產品出不去的，不正是蔡培慧的民進黨要負責嗎？台灣社會當前最重要、最急迫的缺蛋問題，完全沒有看到蔡培慧有任何發言、表態，蔡培慧在陳吉仲的輔選活動中卻隻字不談，如果連人民最急需解決的蛋荒問題，蔡培慧都不敢過問，如何做好監督政府的民意代表？
楊智伃表示，國民黨同仁昨天實際走訪台北市十家量販店，發現只有一家買得到蛋，難道蔡政府還要宣稱沒有缺蛋危機嗎？只要會內宣不用會處理內政的農委會主委，人民還能忍受嗎？
凌濤則表示，陳吉仲沒辦法解決農漁民生計與缺蛋的問題，從陳吉仲承攬政府的研究報告許多部分高比例抄襲就可以觀之一二，甚至還刑事自訴浪費司法資源，我們想問：連麥當勞都缺蛋，你的雞蛋國家隊是只服務行政院副院長鄭文燦嗎？有時間濫訴，不把時間拿來解決缺蛋問題！還是要我們幫忙找幾個國家的解決方案，借你抄一下？
凌濤強調，陳吉仲一個月到南投輔選蔡培慧三次，他呼籲南投縣民，陳吉仲無力解決國內缺蛋問題，蔡還要找陳吉仲幫南投農業把脈嗎？蔡培慧還值得信賴嗎？他強調，「支持蔡培慧就是支持陳吉仲」，我們要下架政治凌駕專業的政務官，也要下架把民生擺在一旁，毫無檢討的民進黨候選人。