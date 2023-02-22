參加228活動不擔心遭抗議　蔣萬安：我就是平常心

台北市政府每年都會與民間團體一同舉辦228紀念活動，不過現任台北市長蔣萬安因為身為「蔣家後代」身份，引發本土社團台灣國家聯盟以「台北市長是蔣萬安」為由，拒絕與台北市政府合辦今年228紀念活動，部分受難者家屬也要求身為蔣家後代的蔣萬安先為228事件道歉。蔣萬安今（22）日受訪時被問到會不會擔心參加228紀念遭到受難者家屬抗議，他表示「我就是平常心。」
記者呂炯昌／台北報導
蔣萬安今日上午出席樂齡市民進修券發布記者會，會前接受媒體訪問，針對228紀念活動的規劃？蔣萬安回應，其實昨日有機會與幾位228受難者家屬碰面，「我想持續傾聽、了解他們心中想法。」一直以來，台灣本來就是民主多元社會，每種聲音都應該尊重，所以也會秉持著還原真相、坦然面對、撫平傷痕、社會和解的方向前進。
媒體追問有本土社團拒絕與北市府合辦，市府228活動如何處理？蔣萬安僅說相關規劃跟安排，文化局都在進行中。媒體再問是否擔心當天有其他受難者家屬來抗議？蔣萬安表示，「我想我們就是平常心，文化局其實都在進行相關規劃跟安排。」
文化局昨日晚間發布新聞稿指出，繼10日拜會徐光、蔣節雲2名受難者家屬後，蔣萬安在文化局長蔡詩萍陪同下，再次前往台北二二八紀念館，與受難者家屬曾英峰、廖繼斌見面，傾聽受難者先賢的生命故事並追思致敬。