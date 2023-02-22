火車遺失物拍賣擠爆！「Switch得標價」出爐：比新機還貴
台鐵樹林火車站於今（21）早9點30分於車站大廳展演活動區，舉辦遺失物拍賣會，讓欲購買的民眾現場喊價競標，現場喊價競標，因清單中包含任天堂Switch、香奈兒包包、PSP引發網友關注，活動開始後整個火車站大廳擠滿人潮，其中超搶手的任天堂Switch以7000元起標，最終以13000元標出，反而還比任天堂官網新機售價高出不少；兩台PSP則分別以1500元、2000元價格售出。
記者鍾怡婷/綜合報導
本次競標物品包括相機腳架、相機攝影、羽球拍、高爾夫球竿、包包（CHANEL、PUMA）、手錶、行動電源、電子書、電話機、微電腦智慧鍋、不銹鋼快煮壺、血壓機、血糖機、Sony PSP、任天堂Switch、兒童腳踏車、拼圖、吊飾、大理石不沾炒鍋、絨毯。
根據「交通×樹林」粉專向記者透露，現場民眾相當踴躍喊價，其中最熱門的任天堂Switch，因為近全新的緣故，以7000元底價起標，最終以13000元售出，雖然現場並沒有詳細公佈機器型號，不過2021年Switch OLED版官方發售定價為10480元、Switch 官方定價9780元、Switch Lite官方定價6180元，若是單機身不含遊戲，恐怕還貴了數千元；至於PSP分別以1500、2000元價格售出；微電腦智慧鍋2000元售出；大理石炒鍋1500元售出；兒童腳踏車2610元售出。