LINE免費貼圖！12組隱藏版必載：「草間彌生系列」開放啦

火車遺失物拍賣擠爆！「Switch得標價」出爐：比新機還貴

▲台鐵樹林火車站於今（21）早9點30分於車站大廳展演活動區，舉辦遺失物拍賣會，讓欲購買的民眾現場喊價競標。（圖／「交通×樹林」授權提供）
▲台鐵樹林火車站於今（21）早9點30分於車站大廳展演活動區，舉辦遺失物拍賣會，讓欲購買的民眾現場喊價競標。（圖／「交通×樹林」授權提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

台鐵樹林火車站於今（21）早9點30分於車站大廳展演活動區，舉辦遺失物拍賣會，讓欲購買的民眾現場喊價競標，現場喊價競標，因清單中包含任天堂Switch、香奈兒包包、PSP引發網友關注，活動開始後整個火車站大廳擠滿人潮，其中超搶手的任天堂Switch以7000元起標，最終以13000元標出，反而還比任天堂官網新機售價高出不少；兩台PSP則分別以1500元、2000元價格售出。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲樹林火車站逾期遺失品拍賣會，超狂清單掀網友熱議。（圖／「交通×樹林」授權提供）
▲樹林火車站逾期遺失品拍賣會，競標物包括sony psp、任天堂switch、兒童腳踏車、拼圖、吊飾、大理石不沾炒鍋、絨毯。（圖／「交通×樹林」授權提供）
本次競標物品包括相機腳架、相機攝影、羽球拍、高爾夫球竿、包包（CHANEL、PUMA）、手錶、行動電源、電子書、電話機、微電腦智慧鍋、不銹鋼快煮壺、血壓機、血糖機、Sony PSP、任天堂Switch、兒童腳踏車、拼圖、吊飾、大理石不沾炒鍋、絨毯。

根據「交通×樹林」粉專向記者透露，現場民眾相當踴躍喊價，其中最熱門的任天堂Switch，因為近全新的緣故，以7000元底價起標，最終以13000元售出，雖然現場並沒有詳細公佈機器型號，不過2021年Switch OLED版官方發售定價為10480元、Switch 官方定價9780元、Switch Lite官方定價6180元，若是單機身不含遊戲，恐怕還貴了數千元；至於PSP分別以1500、2000元價格售出；微電腦智慧鍋2000元售出；大理石炒鍋1500元售出；兒童腳踏車2610元售出。

火車遺失物拍賣將登場！「競標清單」網嗨翻：開搶Switch

全聯兔年福箱「破盤199元」！清算價值賺爆　眾掃貨狂搬

誠品站前店結束營業「破盤1折」　HOLA換季出清3折起

2/22文昌帝君聖誕！「求財旺運」有秘訣：庇佑整年賺大錢

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀