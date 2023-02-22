勞動部「入厝」！進駐志清大樓繼續服務勞工

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陳建仁於致詞時表示，勞動部終於有自己的家，期許所有同仁自今天起，在這個自有辦公場域，要持續發揮同理心與關懷心，深入傾聽勞工與雇主的心聲，讓所有從事勞動的國民，都能感受到政府最好的照顧。
另外，他也提到，在勞保財務缺口部分，蔡政府自2020年起逐年撥補勞保基金，3年累計撥補720億元，今年再撥補450億元，這次疫後特別條例，也特別挹注約300億元經費到勞保基金中，共撥補1470億元，盼透過這樣努力，讓勞保世世代代都用得到、每個人領到老；另外，疫後特別條例還照顧各團體，包括國民年金保費特別補助，這是因為很多勞工寶眷，沒參加勞保、擔任家庭主婦等，因此特別補貼國民年金保費。
勞動部長許銘春於致詞時表示，勞動部5度搬遷，今天終於「入厝」，相信歷任首長、同仁對每棟大樓都有特別記憶，包括挑燈夜戰加班、推動法案等，有些勞團可能也在某辦公大樓外，搖旗吶喊、抗議制度不合理、丟過雞蛋，但不管是哪個角色、位置，都只有一個目標，那就是照顧勞動者。
許銘春細數勞動部於重慶南路、民生東路、延平北路、館前路4個辦公階段，所推動各項勞動政政成果。包括在重慶南路期間，修正《勞工保險條例》，增列「職業病預防檢查」為醫療給付項目；大幅修正《勞資爭議處理法》，確立勞資爭議事項及處理機制，以消彌勞資爭端。
在民生東路時期，制定並公布《就業服務法》擴大《勞動基準法》的適用範圍，並縮短工時為每兩週84小時；公布《職業災害勞工保護法》，提供職業災害勞工各項生活津貼及補助。
在延平北路期間，則完成許多重大的勞動法令的制定，包含《性別工作平等法》、《就業保險法》、《大量解僱勞工保護法》、《勞工退休金條例》及勞動三法修法等。此外，也成立了「勞工權益基金」，協助勞工解決在訴訟程序可能面臨的經濟困難；同時開辦「勞工保險年金制度」，以確保勞工退休生活的經濟安全。
最後在館前路時期，則公布《中高齡者及高齡者就業促進法》、《勞工職業災害保險及保護法》，也推出「投資青年就業方案」，動員跨部會力量改善青年就業問題。
許銘春感謝行政院、內政部、財政部、退輔會、國發會、工程會及主計總處等政府機關的大力幫忙，讓勞動部有如此良好的辦公廳舍。未來勞動部所有同仁一定會善用這個良好的辦公環境，持續強化勞資政三方共同協商的機制，並蒐集與溝通各界意見，同時會乘持「服務人民」理念，以同理心及關懷心，即時回應勞工朋友的需求，為勞工朋友打造一個「安穩、安心、安全」的工作環境。
勞動部表示，已於2月20日進駐松江路志清大樓提供服務，如有任何問題，歡迎洽詢（地址：台北市中山區松江路207號；服務電話：02-8995-6866；勞工諮詢申訴專線：1955）。