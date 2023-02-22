同台謝金河談疫後台灣經濟 蔡培慧允諾助產業訂妥善法規
為協助南投縣中小企業界了解台灣經濟發展動態，以及分析疫情影響的國際局勢發展，並再創發展榮景，民進黨南投立委補選候選人蔡培慧21日邀請財信傳媒董事長謝金河到南投，以「2023全球經濟局勢與台灣未來展望」為題演講。蔡培慧表示，若當選立委，會配合趨勢建構妥善的政策及法規，助台灣的產業一臂之力。
記者黃宣尹／綜合報導
謝金河到南投，以「2023全球經濟局勢與台灣未來展望」為題演講。擔任引言人的蔡培慧表示，世界局勢下，他最關心的是南投的未來在哪裡，要用什麼方法讓南投的優勢被看見，又能如何協助南投的產業接軌全球的趨勢。她說，做為政治工作者，在立法委員的崗位上，配合趨勢建構妥善的政策及法規，如此一來，創造有良好的行政配套，才能助台灣的產業一臂之力。
謝金河分享全球趨勢分析後提出，台灣非常具有發展軍工產業、新能源及人工智慧的能量，尤其40年未造艦，隨著國艦國造政策的重視，我國航太產業崛起，讓人對2023年的台灣充滿期待。
謝金河也說，全球節能減碳意識已成共識，台灣必須把握研發跟執行的契機，無論是電網建置、儲能、充電樁、太陽能及離岸風力發電等產業都相當重要。他也提到近來全球青睞的CHATGPT ，認為發展OPEN AI是不可逆的趨勢。
事實上，蔡培慧在擔任行政院中辦執行長期間，意識到淨零碳排的全球產業趨勢，南投縣絕不可缺席，農業更是不可置外，因此其除了積極協助工商產業與相關行政單位協處了解外，更在成功推動中興大學設立南投分校時，與校方提出強化農業循環經濟的重要性，如今全亞洲第一間循環經濟學院就在南投。
此外，蔡培慧也積極促成工研院中分院設計青創基地，現已成功促成八十組團隊進駐，她強調南投絕不可在這波綠科技發展的時代缺席，未來將持續努力讓更多新創進駐，並協助南投的工業區擴大基地，讓更多鮭魚返鄉選擇南投、吸引更多人進到南投發展。