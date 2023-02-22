從小有偏財運！高帥男與家人遊台東　花500中3.3億大樂透

以水補電恐失衡　盧秀燕喊話中央：留心下游庫容

▲南部乾旱往北蔓延，盧秀燕今視察石岡壩供水情形。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
▲南部乾旱往北蔓延，盧秀燕今視察石岡壩供水情形。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）

記者顏幸如／台中報導

南台灣30年來最大乾旱持續往北延，台中市長盧秀燕今視察石岡壩供水情形，針對核二廠二號機將除役、中央計劃以水補電發出警訊。她指出若因此將珍貴的水放流掉，恐導致中部供水失衡，希望台電和水利署注意下游庫容，庫容足夠才使用水力發電。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲盧秀燕針對中央計劃以水補電發出警訊，呼籲要留心下游庫容。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
▲盧秀燕針對中央計劃以水補電發出警訊，呼籲要留心下游庫容。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
盧秀燕今（22日）上午與立委江啟臣一起前往石岡水壩視察，由中水局簡報大台中供水情形。盧秀燕受訪時表示，今年她提前視察，主要因中部水情有點緊張，目前南部缺水乾旱中，曾文水庫的水剩不到3成，且旱象漸漸往北蔓延，台南橙燈、嘉義黃燈。加上氣象局預估今年春天梅雨偏少，未來水源補充可能不夠，她很擔心2年前大台中缺水的噩夢再度上演。

北部核2廠2號機組將於3月中旬除役，盧秀燕說，日前經濟部表示，因此減少供應的電將由水力發電來補，令她很緊張，台中是水力發電的重點區域，若為了水力發電將珍貴的水放流掉，恐將導致供水失衡。

▲盧秀燕下個行程與內政部長林右昌同框，再次針對以水補電向中央喊話。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
▲盧秀燕下個行程與內政部長林右昌同框，再次針對以水補電向中央喊話。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
盧秀燕拜託中央珍惜水資源，台電進行水力發電時千萬要知會水利署，先考量下游庫容，若庫容充足再使用水力發電，若下游水庫已是滿的、又為了發電把水放掉，可能導致中部缺水。

接著她話鋒一轉，感謝水利署興建鳥嘴潭水庫，以及大安大甲的管線銜接工程，得明年以後才能使用，解不了燃眉之急，因此今年是特別緊張的一年。

盧秀燕說，台灣本來就是水資源比較辛苦的國家，面對全球極端氣候，水利建設必須加速進行，市府除了福田水資源中心，也要在烏日興建水資源中心，進行中長期布署，興建經費高達40億元，希望中央協助，讓再生水早日過濾調配運用，廠商就不必搶民生用水。下個行程她與內政部長林右昌一起出席石岡消防隊動土典禮，再次提及她對中部供水的憂心。

▲江啟臣（左二）提醒中央政府，莫因水力發電導致民生用水發生問題。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
▲江啟臣（左二）提醒中央政府，莫因水力發電導致民生用水發生問題。（圖／台中市政府提供，2023.02.22）
江啟臣指出，水利發電屬綠色能源，應該是輔助而不是主要，萬一因水力發電導致民生用水問題，恐得不償失，請經濟部深思。他強調近期人民已因物價、蛋價高漲苦不堪言，經濟部應該注意電力發展與供水問題，不要放任通膨還缺水電，別讓民眾日常生活一再受到影響。

水利署副署長黃宏莆表示，將依盧秀燕的提醒做好相關調度，發電時會評估下游用水量，例如石岡壩一天約供應100多萬噸水，將運用群壩，包含德基水壩、青山壩、谷關壩到後續的馬鞍壩、石岡壩等水資源，在用水總量之下讓台電依照尖峰流量需求適量發電，在水資源與發電之間取得平衡。

中捷藍線進入最後一哩路　盧秀燕感謝交通部釋出善意

缺水怎發電？台電：水力電廠集中中部、不受南部乾旱影響

曾文烏山頭水庫蓄水量偏低！經部2調度作業抗旱延長供水

核二除役今夏供電恐不穩？經部：已調整機組歲修時間因應

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀