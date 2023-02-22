以水補電恐失衡　盧秀燕喊話中央：留心下游庫容

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北部核2廠2號機組將於3月中旬除役，盧秀燕說，日前經濟部表示，因此減少供應的電將由水力發電來補，令她很緊張，台中是水力發電的重點區域，若為了水力發電將珍貴的水放流掉，恐將導致供水失衡。
盧秀燕拜託中央珍惜水資源，台電進行水力發電時千萬要知會水利署，先考量下游庫容，若庫容充足再使用水力發電，若下游水庫已是滿的、又為了發電把水放掉，可能導致中部缺水。
接著她話鋒一轉，感謝水利署興建鳥嘴潭水庫，以及大安大甲的管線銜接工程，得明年以後才能使用，解不了燃眉之急，因此今年是特別緊張的一年。
盧秀燕說，台灣本來就是水資源比較辛苦的國家，面對全球極端氣候，水利建設必須加速進行，市府除了福田水資源中心，也要在烏日興建水資源中心，進行中長期布署，興建經費高達40億元，希望中央協助，讓再生水早日過濾調配運用，廠商就不必搶民生用水。下個行程她與內政部長林右昌一起出席石岡消防隊動土典禮，再次提及她對中部供水的憂心。
江啟臣指出，水利發電屬綠色能源，應該是輔助而不是主要，萬一因水力發電導致民生用水問題，恐得不償失，請經濟部深思。他強調近期人民已因物價、蛋價高漲苦不堪言，經濟部應該注意電力發展與供水問題，不要放任通膨還缺水電，別讓民眾日常生活一再受到影響。
水利署副署長黃宏莆表示，將依盧秀燕的提醒做好相關調度，發電時會評估下游用水量，例如石岡壩一天約供應100多萬噸水，將運用群壩，包含德基水壩、青山壩、谷關壩到後續的馬鞍壩、石岡壩等水資源，在用水總量之下讓台電依照尖峰流量需求適量發電，在水資源與發電之間取得平衡。