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民政局長陳永德遭責罵也萌生退意？蔣萬安：有通話關心

▲台北市長蔣萬安出席樂齡市民進修券發布記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.22）
▲台北市長蔣萬安出席樂齡市民進修券發布記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.02.22）

記者呂炯昌／台北報導

台北市長蔣萬安小內閣團隊，繼前發言人羅旺哲傳因被架空請辭獲准，北市民政局長陳永德也在臉書透露「太累了，想退休」，傳出是遭到市政顧問殷瑋、陳國君架空權力，兩人宛如「地下市長」。對此，台北市長蔣萬安今（22）日上午受訪表示，他有跟陳永德通電話，大家就是充分溝通、團隊合作，一起努力。

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蔣萬安今日上午出席樂齡市民進修券發布記者會，會前接受媒體訪問，被問到陳永德心生退意一事，有關心陳永德的狀況嗎？蔣萬安聽完後笑說，他都有跟陳永德通電話，特別溝通了解，感謝陳永德上任後在民政局相關政策推動上都非常認真、努力。

蔣萬安表示，市府就是一個團隊，每個人在各自工作崗位上扮演好自己的角色，很多市政推動是跨局處、大家一起共同努力，他一上任後包括大巨蛋、內湖交通改善短中長期規劃、路平專案，還有從跨年到大型燈會也順利辦完，後續包括教育相關政策，昨天在市政會議拍板定案幼兒教育計畫減輕年輕爸媽負擔，今天特別來談到樂齡進修券，就是大家一起合作。

媒體詢問是否有跟陳永德聯繫，蔣萬安回說，「有啊、我都跟他聯繫」，昨天市政會議結束後一起到五分鋪福德宮，「大家都是溝通非常順暢、真的謝謝他，非常認真」，團隊每個人上任到現在，大家都非常認真努力，當然也希望大家除了工作以外，也可以好好照顧家庭與身體健康。

媒體詢問陳國君被封為「地下市長」一事，蔣萬安笑回，「市府就是一個團隊、大家都會把自己意見提出來，大家彼此溝通交流」，市政會議上大家可以充分討論，讓很多政策能真正符合市民需求，讓民眾有感，整個團隊大家通力合作一起努力。

傳出陳國君在上週輿情會議不滿二殯冰櫃不足，責難陳永德，讓他萌生退意，媒體追問陳永德是否被陳國君責罵？蔣萬安重申，「我們團隊、大家都會把自己意見提出來，大家彼此溝通交流」，大家可以充分討論，讓很多政策能真正符合市民需求，讓民眾有感，整個團隊大家通力合作一起努力。

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