反對替波波牙醫開後門　藍委批衛福部：暗渡陳倉

波波牙醫爭議不斷延燒，衛福部2月4日預告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，但新公布草案針對國外學歷實習名額並未提及總量管制及人數上限限制。對此，國民黨立委王鴻薇今（22）日與本土小牙醫聯盟教授林元敏ㄧ同召開記者會，要求每年固定開放實習名額，應為牙醫生總人數十分之一，不應為波波牙醫大開後門，並質疑衛福部暗渡陳倉，危及國內牙醫及牙醫系學生的生存權。
記者翁子竣／台北報導
衛福部2月4日預告「國外牙醫學歷參加醫師考試臨床實作適應訓練辦法」草案，國外牙醫學生返台實習名額上限變成未明訂，再度引爆基層牙醫師不滿。本土小牙醫聯盟就在臉書發文質疑，此舉恐將讓意欲為波波牙醫大開後門的附帶決議死灰復燃。
王鴻薇今與林元敏共同召開記者會，高喊「抗波保台，反對為波波牙醫開後門」口號。王鴻薇表示，去年衛福部就曾想要幫這些波爸波媽大開方便之門，引起相當大的反彈，之後才不了了之，當時代表民進黨選台北市長前衛福部長陳時中，還告訴大家說，「他是關後門的人」，結果選完了就偷偷修法，不只是開後門而已，根本是開大門走大路，對台灣牙醫界傷害很大，無論醫師、學生，無疑都是一記重重的打擊。
王鴻薇也補充，事實上，台灣牙醫數量也早就瀕臨飽和的邊緣，2021年台灣每萬名牙醫人數約在6.9人，但合理值應該是4.9人左右，另外，國內牙醫科系也採總量管制，過去7年都被控管在371人（不包含國防醫學院牙醫系），為何衛福部不履行當年承諾每年開放波波牙醫人數下降，卻還想暗渡陳倉，危及國內牙醫及牙醫系學生的生存權。