邀紙風車24日抵南投演出 蔡培慧盼助下一代文化啟蒙
為讓南投的大小朋友都能就近欣賞藝術表演，民進黨南投立委補選候選人蔡培慧連年邀請國內最受歡迎的親子劇團紙風車到南投演出。本週末即是228連假，蔡培慧特地在2月24日週五晚上，邀請紙風車再到南投，於中興會堂前演出兒童歌舞劇《武松打虎》。她期盼，藉由表演文化的可近性，讓南投的孩子不必跑到外縣市就能欣賞戲劇饗宴，為童年留下一個美好回憶。
記者黃宣尹／台北報導
蔡培慧連年邀請紙風車到南投，從2016迄今已超過10場。她笑說，「我是菜頭粿阿姨，現在小朋友一看到我就會問紙風車什麼時候會來？」。
蔡培慧表示，自己是偏鄉長大的孩子，現在有能力回饋家鄉盡一份力，希望透過輕鬆歡樂的戲劇表演，讓兒童輕鬆得到文化刺激。她說，不論是表演內容、服裝道具等藝術美學的薰陶，或是燈光音響等設施硬體的見識，都是為下一代創造啟蒙機會。
蔡培慧說，連年都找紙風車來表演的經濟壓力雖大，但每每看到孩子快樂滿足的神情，以及每個家庭在闔家欣賞表演的同時更增近了親子關係，自己覺得「一切都值得了」。
改編自《水滸傳》的「武松打虎」是紙風車劇團最受歡迎的經典親子劇，劇情描述打虎英雄武氏三兄弟，陰錯陽差下代表景陽崗村民上山打老虎，3人和小老虎都因害怕對方，展開了一場緊張但趣味橫生的追逐大戰。劇名雖是武松「打」虎，但劇情最後在彼此產生「關懷」與「信任」後，演變為「救虎」、「愛虎」，生動逗趣地傳達動物保育觀念與生命關懷教育。