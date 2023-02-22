啟動次世代BA.4/5疫苗發單接種 陳其邁至疫苗站關心長輩
高雄市長陳其邁今(22)日特別在65歲以上長者(原住民55歲以上)，至社區接種站接種次世代BA.4/5疫苗接種的第一天，前往三民慈濟靜思堂接種站關心長輩們的接種情形，陳其邁表示，65歲以上是染疫後相對風險較高族群，預防重症死亡，打疫苗是最好方式，呼籲所有市民朋友與長輩，踴躍接種疫苗，而高雄市65歲以上長者，於2/24-3/20期間接種疫苗不分劑次獎勵500元。
記者郭凱杰／高雄報導
今天是高雄市啟動民政系統發單通知方式，安排設籍本市65歲以上長者(原住民55歲以上)，至社區接種站接種次世代BA.4/5疫苗的第一天。陳其邁特別前往三民慈濟靜思堂接種站，視察接種動線、關懷接種疫苗長輩，並與醫護及工作人員致上謝意，感謝防疫人員與志工的服務，讓長輩打疫苗受到最好照顧。
衛生局也提醒，長輩依通知單前往社區接種站接種疫苗時，請攜帶健保卡、身分證、疫苗接種黃卡及接種通知單。如有需要接送接種的長輩，也可向區公所聯繫安排「熱血計程車」。
衛生局及民政局已經針對設籍高雄市65歲以上長者，規劃85個場次的社區接種站並發放通知單，安排前往接種次世代BA.4/5疫苗。設籍高雄市65歲以上長者(原住民55歲以上）於2/24-3/20期間於社區接種站或合約醫療院所完成接種疫苗，不分劑次皆獎勵500元禮券（原民區獎勵500元現金）。