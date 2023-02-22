水情嚴峻　陳其邁籲做最壞的劇本、最好的準備

針對氣象局的氣象資料來看，四五月可能降雨機率都不高，高雄市水情將更嚴峻，市長陳其邁昨天與召集水利署與自來水公司，以及水利局針對水資源調配的召開相關會議，陳其邁今(22)日表示，高市府水利團隊將持續開源、節流，會透過多元配套，嚴陣以待嚴峻水情，也呼籲民眾節約用水、珍惜水資源。陳其邁強調，面對水情挑戰，我們必須做最壞的劇本、最好的準備。
記者郭凱杰／高雄報導
陳其邁說，高雄市自前年開挖62口井、儲備13.6萬噸水後，今年預計在高屏溪上、中、下游繼續開發水資源。每天用水約145萬噸，呼籲大家節約用水、珍惜水資源，市府也會調節企業用水，並持續增加再生水量能。
陳其邁指出，去年下旬到現在，降雨量是30年來最低，高屏溪川流量也降到7.8cms，但若加上伏流水、再生水，目前為止仍維持綠燈。他以昨天氣象局的氣象資料來看，到四五月可能降雨機率都不高，也許大家在講，我們不希望望梅興嘆，那個梅是梅雨的梅，希望說在四五月時能夠有梅雨水量的挹注，不然的話假如梅雨沒有來，恐怕會讓水情更加嚴峻，所以我們嚴陣以待，多元配套的來開發水資源。
另一方面就是高屏、台南、嘉義、台東、澎湖我們的南方治理平台的會議，水資源可以說是我們最重要的議題之一，我們如何能夠跨區資源整合、各方水資源開發，這個我們也會在會上提出具體方案，來進行討論。昨天與水利署和自來水公司其實我們也已經有研擬相關配套方案，所以我想面對水情挑戰，我們必須做最壞的劇本、最好的準備。