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快訊／本土確診增16145例！死亡+64　境外移入+339

▲指揮中心表示，今（22）日新增16145本土病例。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（22）日新增16145本土病例。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

中央流行疫情指揮中心今(22)日公布國內新增16,484例COVID-19確定病例，分別為16,145例本土個案及339例境外移入；另確診個案中新增64例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之16,145例本土病例，為7,519例男性、8,598例女性、28例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(3,168例)，桃園市(1,962例)，高雄市(1,916例)，臺中市(1,770例)，臺北市(1,432例)，臺南市(1,395例)，彰化縣(712例)，新竹縣(513例)，屏東縣(456例)，新竹市(403例)，苗栗縣(379例)，雲林縣(365例)，宜蘭縣(356例)，基隆市(311例)，南投縣(235例)，嘉義縣(233例)，花蓮縣(207例)，嘉義市(142例)，臺東縣(119例)，金門縣(34例)，澎湖縣(34例)，連江縣(3例)。

指揮中心指出，今日新增64例本土病例死亡個案，為42例男性、22例女性，年齡介於40多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、60例具慢性病史、40例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於去(2022)年9月15日至今(2023)年2月19日，死亡日期介於去年9月25日至2月19日。

指揮中心說明，今日新增339例境外移入個案中，為148例男性、191例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲。入境日期介於今年1月22日至2月21日。

指揮中心統計，自2020年起國內COVID-19累計9,970,937例確診、17,672例死亡。指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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