LINE「這功能」即將結束！視訊時沒有Ｑ版人像可代打了
LINE又有一項服務即將結束服務，官方發出通知將在LINE iOS及Android 13.4.0 版本起結束LINE虛擬人像服務，雖然目前確切的日期尚未正式決定，但以目前LINE App版本是是13.1.0，距離13.4版本也快到了，因此提早發出公告，屆時之前建立的所有虛擬人像都將被刪除。針對於此，LINE回應表示：「為持續優化LINE的服務，以提供用戶更好的功能。」
記者周淑萍/綜合報導
LINE App升級到13.4.0 版後「LINE虛擬人像」服務也會跟著結束，官方公報指出，之前建立的所有虛擬人像都會被刪除，包含裝飾於個人檔案封面中的虛擬人像，但不影響已設置於個人檔案的虛擬人像圖示(個人圖片)，可是一旦變更個人檔案圖示，用於個人檔案的虛擬人像圖示將一併被刪除。
LINE 虛擬人像是2020年9月在台灣上線，用戶可以自創專屬於自己的虛擬人像，且從臉型、髮型、髮色、五官、身形到服裝、配飾、動作等，都能自由組合設計，還能透過動態虛擬人像模擬臉部表情。而在疫情嚴峻時，在視訊功能也加入虛擬人像，用戶可以用Q版虛擬人像進行LINE視訊通話中，對於不想素顏入鏡的當下，算是一個非常實用個功能，突然喊卡有點錯愕！