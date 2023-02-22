獨／貓皇爽吃肯德基！2/22貓之日送「咔啦喵草包」炸雞桶
貓奴們全員注意！別再自私爽嗑肯德基，貓皇們也有濃醇香咔啦脆雞可以吃！慶祝今天2/22貓之日，肯德基推出炸雞桶造型的「咔啦喵草包」，裝有台灣產的無毒貓草，好吃好聞又好玩。即日起只要鏟屎官們至肯德基官方粉專，曬出貓皇美照並留言，就有機會為主子搶到超萌「咔啦喵草包」。EVER RICH 昇恆昌內湖旗艦店也在官方粉專上嘉獎貓奴，打卡就送北海道貓咪巧克力。
記者蕭涵云/綜合報導
肯德基不可能這麼有創意吧！不只大家有肯德基炸雞可以爽嗑，2/22貓之日竟然推出令貓奴尖叫的新產品！因為日文「2」的發音、與貓咪叫聲「喵」的擬聲詞（ニャン）很相似，因此日本寵物食品協會（ペットフード協会）便將2/22訂為「貓之日」，用以紀念貓咪與人類和平相處。日本每年一到貓之日，便有各式各樣的貓咪相關活動與特殊產品，萌翻眾人；歡樂的氣氛也陸續傳進台灣，越來越多人響應。
肯德基今年呼應2/22貓之日，打造專為貓皇製作的「咔啦喵草包」，外表設計成經典炸雞桶造型，裡頭包有台灣產的無毒貓草，草級濃醇香口味，好吃好聞又好玩，一次滿足貓皇的三種願望，必定收服主子們！
鏟屎官們必須搶爆的「咔啦喵草包」，即日起2/28 24:00止，在肯德基官方粉絲團曬出家中貓皇最萌的照片，並留下指定留言「我家OO也想肯德基了啦！」，在留言OO處秀出貓皇大名吶喊，就有機會獲得全球限量手工「咔啦喵草包」一枚及經典A餐6塊炸雞兌換券一張，獎品限量FB 15組、IG 15組；將於3/2公布得獎名單。
另外，EVER RICH 昇恆昌內湖旗艦店也在官方粉專上嘉獎貓奴，即日起至2/28(二)，只要貓奴們到門市消費並至臉書或IG打卡，即可獲得到「北海道貓咪巧克力」一顆；如果你的貓皇可以出門，只要帶上貓咪，到店消費打卡即贈「貓咪巧克力禮盒」一盒喔。