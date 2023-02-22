缺蛋問題嚴重！國民黨團批陳吉仲跳票　籲下台負責

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曾銘宗指出，每一次質詢陳吉仲會不會缺蛋，陳吉仲都拍胸脯保證不缺蛋，已經多到記不清楚跳票多少次。111年1月，陳吉仲保證若缺蛋可以到農委會買雞蛋，結果跳票。3月陳吉仲又說，保證3月底前不缺蛋，結果到了4月中還是缺蛋，承諾保證又再一次跳票。
曾銘宗說，到了112年1月，陳吉仲主委又再開口保證今年不缺蛋，結果到現在還是買不到雞蛋，保證又再跳票。曾銘宗感嘆，陳吉仲近期又再保證，4月不會缺蛋，但陳吉仲的保證，恐只有保證跳票；這次內閣改組，國民黨團認為，做一位政務官，說出的保證一再跳票，強烈要求陳吉仲必須下台。
國民黨團書記長謝衣鳯則指出，根據前農委會主委黃金城預估，要到2024年雞蛋供應才能回穩，產地蛋農面對飼料、原物料大漲，養蛋雞成本增加，蛋價卻凍漲，中盤蛋商為了搶蛋，提高了價格，蛋農收益卻銳減，蛋雞數量跟著減少。
謝衣鳳質疑，農委會今年才大量進口30萬隻蛋雞，為何不在去年就解決蛋雞不足問題？進口這30萬隻蛋雞、種雞，要到2024、2025年才能實際反映到產蛋良率上，根本就緩不濟急。其次，為何蛋雞、種雞都要仰賴進口？為何不在台灣培育自己的種雞來源？陳吉仲不是農業專家？不是說好要提升農業生產技術和設備？為何遲遲沒有解決？
謝衣鳳指出，根據農委會進口雞蛋量統計，從2017年開始，每年雞蛋進口量高居不下，尤其是去年來到史上最高，即便農委會進口雞蛋，也無法穩定國內蛋價和供應量，導致連學童營養午餐吃一顆全蛋都有困難，遑論民眾到早餐店要吃有蛋的早餐是多麼困難。
謝衣鳯說，經濟學上有「穀賤傷農」、「米貴傷民」的理論，雞蛋在產地凍漲，蛋農又面對高成本飼養，市場雞蛋大漲，導致蛋農收益沒有提高，供應市場又缺蛋，消費端必須付出更多錢，還不一定吃得到蛋，也因此，缺蛋問題到現在始終無解。
國民黨立委費鴻泰則表示，細數陳吉仲上任農委會主委之後，蛋雞產地價格分別在107年每台斤20.5元、108年35.64元、109年25.5元，112年34.5元，今年為40.5元，中盤商的批發價格為52元；而相較於去年雞蛋價格漲100%，這就是陳吉仲的政績。
費鴻泰說，以簡單的數字，來看亞洲鄰近國家每顆雞蛋價格，韓國5.2元、日本4.8元，這些國家也是靠進口穀物飼料飼養蛋雞。自稱是農業專家的陳吉仲，面對國內嚴重缺蛋的狀況，超商賣場缺蛋，連速食店的早餐也停止供應蛋類產品，還好意思還待在農委會主委這個位置上嗎？是不是該下台了？
費鴻泰建議蔡英文總統，妳的小英男孩陳吉仲，連簡單的蛋量供應都搞不定，5年下來的表現，讓孩子、大人都吃不到蛋，是不是該換一個人？難道台灣農業非要陳吉仲嗎？
副書記長鄭正鈐則說，民進黨政府最喜歡高喊國家隊，在2020年4月8日農委會成立了「雞蛋國家隊」，3年過去，缺蛋問題到現在依然沒有解決，甚至連孩童的營養午餐吃不到全蛋，只能以蛋液搭配其他食材提供，鄭正鈐質疑農委會的「雞蛋國家隊」到底在哪裡？
鄭正鈐指出，就今天一早，在立法院、行政院附近賣場、超商的陳列架上，依舊掛著缺蛋的標示牌，縱使好不容易到一家超商有在賣雞蛋，但價格高達100多元。陳吉仲主委在2月8日稱全國缺蛋僅45萬顆，如果只是這個數量，怎麼會導致貨架上看不到雞蛋？
鄭正鈐表示，昨晚陳吉仲在臉書上發文，指出現在台灣每天產蛋11萬3000箱(每箱200顆)，跟需求最高的12萬箱，只差7千箱。鄭正鈐質疑，若只差7千箱，怎會導致全國都缺蛋？追根究柢就是產銷失衡，所謂的「雞蛋國家隊」到底在做什麼？
副書記長洪孟楷強調，2020年國人面臨過一次缺蛋問題，2022年又再一次面臨缺蛋問題；今年，缺蛋問題仍舊沒有獲得解決。如果只是單純第一次缺蛋，或許是原物料、飼料價格上漲的問題，但持續幾年都出現缺蛋問題，請問農委會主委，你到底在做什麼？
洪孟楷提到，陳吉仲1月說2月不缺蛋，現在又說4月不缺蛋，但現實是，超市、賣場依舊缺蛋，難道要行政院副院長、農委會主委到賣場巡視，才會有滿滿貨架的雞蛋嗎？難道民進黨政府只會做大內宣，還有沒有實際解決的辦法？超市標示著「蛋品供應吃緊」，洪孟楷請問陳建仁內閣，說好的超前佈署呢？
洪孟楷還說，綠營側翼網軍和綠委還帶風向，稱根本不缺蛋，只是北部缺蛋而已，中南部都買得到蛋，如果真是這樣，這不就是農委會蛋量供應調配出現問題了，不是嗎？何以放任南北雞蛋失衡的問題一再發生？即便是面臨禽流感、烏俄戰爭，台灣不是唯一受到影響的國家，為何其他國家縱使蛋價上漲，也不會出現缺蛋問題？
洪孟楷表示，現在國人生活非常辛苦，2022年代表字是「漲」，物價持續上漲，也不會再調降回來，未來勢必將面臨一波漲價危機，呼籲民進黨政府，不要到了2023年尾，代表字仍是「漲」字，這只能代表民進黨政府確實無能。