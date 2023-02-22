ATT大直店5月將熄燈！眾淚喊可惜 房市專家反揭背後隱憂
▲ATT e Life 大直店20日發出公告表示，因疫情衝擊，且北首都捷運環狀線北環段將在2024年開工，工期預估長達8年，廠商預期面對巨大的交通及人流影響。（圖／記者鍾怡婷攝）
記者張志浩/綜合報導
2023-02-22 13:36:26
ATT e Life 大直店20日發出公告宣布，因疫情衝擊、且北首都捷運環狀線北環段將在2024年開工，工期預估長達8年，廠商預期面對巨大的交通及人流影響，決定於今年5月7日正式歇業，
消息一出不少網友和當地人不捨直呼：「大直唯一的動漫周邊集結地，關了很捨不得」、「平常主要都會來逛公仔，之後要跑很遠才能買了」。不過房市專家何世昌卻説，大直ATT除了人流和動線問題外，另一個熄燈原因就是「沒特色」，無法撐起高消費族群的喜好。而大直地區若想持續增加人口和維持商圈的繁榮，住宅面積太少將會是一大限制，想進入該地的業者如何依據當地消費型態推出相對應的內容，也是一大挑戰。
大直ATT近年雖然規劃適合親子與家庭為體驗的育樂型態商場，也打造給民眾身心靈調劑的「動漫特區」。但何世昌表示，上述這些元素，對在地高收入、高消費的族群並不具備高強的吸引力，加上商場的動線和引導頗為混亂，捷運環狀線又要開工，進而宣布在5月熄燈。 而回顧大直地區的發展，2012年《國有財產法》修正公布後，國有地被停止標售，因此大直重劃區大面積的豪宅開價都突破300萬元，成交價正式站上200萬元大關，當時大直房價就與天母黃金交叉。直至今日，大直、內科的高所得背景，讓大直商圈形成高檔的商業消費文化，除了匯集不少連鎖餐廳，還有五星級飯店、百貨、米其林等級的國際餐廳，住宅大樓、華廈等成交均價行情也明顯勝過老天龍的天母。 ▲專家認為，大直ATT的「動漫特區」，對在地高收入、高消費的族群並不具備高強的吸引力。（圖／記者鍾怡婷攝）
何世昌提及，在這樣的背景下，可以發現近年大直「在地人口」已逐漸飽和，甚至出現排外的情況，不斷增量的商業用地，也間接壓縮住宅面積，在「房子就只有那些，價格又較高」的情況下，會到商圈消費的族群也大多侷限於當地人，而這些族群消費能力高，喜好的內容也就和其他商圈大有不同。
何世昌認為，在大直當地人口增長到頂點的情況下，吸引外來人口消費會成為商圈的重點，「商圈要發展得好，領頭羊一定要強」，但身為大直商圈第一把交椅的美麗華，近年營運上與信義、東區等商圈比較起來，仍有一些差距，不過大直精華區的人口消費能力無庸置疑，仍是會有不少業者希望進駐的地點。至於未來台北哪些區域會循著大直地區的發展軌跡前進呢？何世昌説，現在能想到的一定就是北士科，很多集團、建商已經在虎視眈眈，未來發展值得期待。
▲大直商圈人口消費能力無庸置疑，但住宅面積太少將會是一大限制，想進入該地的業者如何依據當地消費型態推出相對應的內容，成為一大挑戰。（圖／記者張志浩攝）