藍批陳吉仲不顧蛋荒忙輔選「學生」蔡培慧　綠：張冠李戴

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綠營不斷嘲諷林明溱「為兒參選」、隔斷年輕人從政路，去年爭取黨內提名民調最高的縣議員游顥，今也出席記者會，表達力挺林明溱決心。林明溱更是親自上陣，批評陳吉仲根本不關心農民。
林明溱指出，缺蛋問題從年初就有跡象，老百姓都感受到了，管農業的陳吉仲卻不知道缺蛋的嚴重性，因為他不關心民生的食衣住行，只關心他的學生蔡培慧能不能補選上立委。
林明溱說，陳吉仲當主委，中國不買南投茶葉，造成農民損失慘重，農委會的政策拿出來了沒有？陳吉仲只顧選舉、只顧培養蔡培慧，從蔡培慧與馬文君競選立委，到蔡培慧和許淑華競選縣長，陳吉仲動用多少國家資源做人情拉票？到最近還在亂開支票騙選票，他真的關心農民嗎？
游顥也指出，看到陳吉仲基於師生情誼多次輔選蔡培慧，就像看到陳明通和林智堅。發生蛋荒，陳吉仲還是一直花時間輔選蔡培慧。蔡培慧跟陳吉仲辦了許多座談會，到底有沒有交辦農民陳情的事情？還是只來照相而已？
游顥說，林明溱遇到蛋荒與蛋價問題，就馬上跟朱主席聯絡，討論如何結合國民黨立法院黨團督促農委會捍衛民生，但陳吉仲只有一句道歉、還是一直在輔選，南投縣民一定要投給關心縣民的林明溱，讓不負責任不顧民生的蔡培慧滾蛋。
國民黨副發言人呂謦煒也說，民進黨政府上從總統蔡英文挺林智堅說謊成性、下到蔡培慧，只顧選情不顧民情，「投給蔡培慧，就是投給陳吉仲，就是投給缺蛋」，如果民進黨和蔡培慧要把南投弄完蛋，人民就要讓民進黨跟蔡培慧滾蛋！
陳吉仲比蔡培慧大5歲，蔡培慧幕僚表示，陳吉仲是中興大學農學院教授，蔡培慧博士班讀的是台大生物產業傳播暨發展研究所，不曾被陳吉仲教過，兩人在反國光石化運動時認識、成為戰友、也是台灣農村陣線成員。國民黨要抺黑之前，請至少做一下查證的基本功。
對於指控內容，競總以新聞稿「蔡培慧解決南投用水，林明溱只會潑髒水」回應，強調蔡培慧邀請陳吉仲到各鄉鎮舉辦農業座談會，面對面交換問題、立刻回應立刻交辦，農民朋友非常肯定座談效果。蔡培慧實際爭取好幾個旱灌區灌溉設施工程，解決名間等地農業缺水問題，林明溱卻為了選舉，只會每天潑蔡培慧髒水。