「你中獎了」老梗還有人信？4大通訊軟體詐騙類型報你知

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根據衛福部疾管署分析，台灣疫情最高峰時間點落在去年5月至8月，而在此同時也成可疑訊息流竄的巔峰期，許多不肖份子藉機祭出「假疫情偏方」與發送「假冒防疫補助連結」的訊息，企圖利用民眾不安心理以獲取不法收益。
此外，8月起也密集出現假冒中油、全家、7-11官網的一頁式中獎詐騙。緊接著在中秋節期間，興起假超商禮券詐騙潮，詐騙集團以超商名義製作實體禮券並帶上QR code隨機寄出，同時間，禮券也因受到翻拍在通訊軟體中傳散，除禮券不僅不得使用外，掃描QR code後還會自動新增詐騙帳號為好友。
根據美玉姨的統計，去年偵測出高達1.4萬個詐騙連結，除了常見的假投資、假貸款詐騙網域外，通訊軟體上還有兩大新型態詐騙訊息，分別為「假冒LINE輔助認證」和要求填寫個資的「Google表單詐騙」。詐騙集團常利用通訊軟體申辦假帳號，導致時常有大量假投顧帳號拉民眾進入投資群組外，也會藉由假冒親友或各大品牌官方帳號要求受害者進行「LINE輔助認證」，若不慎按照可疑連結中的指示提供電話號碼、密碼和手機簡訊認證碼等個資，則有高機率使帳號被不肖人士盜用。
另外，詐騙集團利用免費的Google表單將產品試用、貸款申請等內容製作成問卷發放大眾填寫，難以判斷真偽，易造成個資外流就成為了「Google表單詐騙」。此外，去年仍多次在通訊軟體中瘋傳過假冒企業官網的「中獎詐騙」，還有常見的加入LINE群組免費送貼圖的「貼圖詐騙」，皆為騙取民眾個資的常見通訊軟體詐騙類型。提醒民眾，勿點選不明網址，也不要隨意填寫個資及下載不明應用程式，避免受騙。