LINE免費貼圖！12組隱藏版必載：「草間彌生系列」開放啦

「你中獎了」老梗還有人信？4大通訊軟體詐騙類型報你知

▲美玉姨提醒民眾，嚴防盜取個資的「LINE輔助認證」新型詐騙。(圖／官方提供)
▲美玉姨提醒民眾，嚴防盜取個資的「LINE輔助認證」新型詐騙。(圖／官方提供)

記者周淑萍/綜合報導

為提升全民識詐能力，Gogolook運用旗下可疑訊息查證機器人「美玉姨」數據，聯手刑事局於今（22）日發佈「Gogolook 2022年度詐騙報告：通訊軟體篇」，統整通訊軟體中快速變化的詐騙與謠言趨勢。根據美玉姨的統計，去年（2022年）偵測出高達1.4萬個詐騙連結，其中以4種偽裝最常見，包含：以LINE輔助認證、Google表單問券、假冒企業官網的中獎詐騙以及免費送貼圖的「貼圖詐騙」。

我是廣告 請繼續往下閱讀
隨著通訊與傳播科技的發展，通訊軟體已成為謠言與詐騙訊息滋生的溫床。Gogolook旗下可疑訊息查證機器人美玉姨累積逾52萬好友，據美玉姨最新數據統計，去年可疑訊息總查證次數已高達167萬次，並伴隨台灣時事熱點更迭，詐騙集團使用的話術與手法也會跟著有所轉變。

根據衛福部疾管署分析，台灣疫情最高峰時間點落在去年5月至8月，而在此同時也成可疑訊息流竄的巔峰期，許多不肖份子藉機祭出「假疫情偏方」與發送「假冒防疫補助連結」的訊息，企圖利用民眾不安心理以獲取不法收益。

此外，8月起也密集出現假冒中油、全家、7-11官網的一頁式中獎詐騙。緊接著在中秋節期間，興起假超商禮券詐騙潮，詐騙集團以超商名義製作實體禮券並帶上QR code隨機寄出，同時間，禮券也因受到翻拍在通訊軟體中傳散，除禮券不僅不得使用外，掃描QR code後還會自動新增詐騙帳號為好友。

根據美玉姨的統計，去年偵測出高達1.4萬個詐騙連結，除了常見的假投資、假貸款詐騙網域外，通訊軟體上還有兩大新型態詐騙訊息，分別為「假冒LINE輔助認證」和要求填寫個資的「Google表單詐騙」。詐騙集團常利用通訊軟體申辦假帳號，導致時常有大量假投顧帳號拉民眾進入投資群組外，也會藉由假冒親友或各大品牌官方帳號要求受害者進行「LINE輔助認證」，若不慎按照可疑連結中的指示提供電話號碼、密碼和手機簡訊認證碼等個資，則有高機率使帳號被不肖人士盜用。

另外，詐騙集團利用免費的Google表單將產品試用、貸款申請等內容製作成問卷發放大眾填寫，難以判斷真偽，易造成個資外流就成為了「Google表單詐騙」。此外，去年仍多次在通訊軟體中瘋傳過假冒企業官網的「中獎詐騙」，還有常見的加入LINE群組免費送貼圖的「貼圖詐騙」，皆為騙取民眾個資的常見通訊軟體詐騙類型。提醒民眾，勿點選不明網址，也不要隨意填寫個資及下載不明應用程式，避免受騙。

▲訊息查證機器人美玉姨，公開通訊軟體最常見的詐騙陷阱。(圖／官方提供)
▲訊息查證機器人美玉姨，公開通訊軟體最常見的詐騙陷阱。(圖／官方提供)
▲據美玉姨年度回顧，去（111）年可疑訊息總查證次數已高達167萬次，並伴隨台灣時事熱點更迭。(圖／官方提供)
▲據美玉姨年度回顧，去（111）年可疑訊息總查證次數已高達167萬次，並伴隨台灣時事熱點更迭。(圖／官方提供)

LINE「這功能」即將結束！視訊時沒有Ｑ版人像可代打了

1040萬台人電話號碼被惡意兜售！外洩個資冠軍則是「它」

MixerBox開學首週Top 10　爸媽神隊友「從前從前」奪冠

口罩解禁超商量販規定懶人包 　這2家「店員可免戴」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀