綠2024總統初選3月13日開始登記　最晚4月12日確定人選

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接著，總統初選時程將於3月13日至17日開放領表登記，3月22日中執會將審查初選候選人資格，若只有一人登記並審查通過，民進黨總統提名人選將於3月22日出爐。
若超過一人以上登記初選，則將進行協調作業，預計至3月28日止，若協調不成，將於3月30日到4月4日進行總統初選政見發表會，並將於4月6日至10日進行總統初選電話民調，4月12日中執會將公告民進黨提名總統人選。
至於立委初選部分，3月8日提名策略小組會訂定「立委初選區」提名名額，以及艱困徵召選區總數，並將在3月20日至24日進行立委初選登記，4月12日將審查立委初選候選人資格同時進行協調，4月18日立委初選協調截止。
接著，4月19日將進行立委民調分組抽籤，4月24日至5月12日預計為立委初選民調期間，5月17日則預計將在中執會上公告初選候選人提名名單。
據了解，若總統初選只有一人登記，則立委初選期程提前一周；另立委初選民調若必要得展延一週。此外，會中通過「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式市話版」、「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式手機版」、「2024年立委選舉提名初選民調問卷格式」，確定2024年總統選舉黨內初選將納入手機民調；另也通過任命2024年總統暨立委選舉提名初選民意調查委員會委員，成員包括黨秘書長許立明、教授吳明孝、林宗弘、黎寶文、羅承宗。