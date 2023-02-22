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綠2024總統初選3月13日開始登記　最晚4月12日確定人選

▲民進黨今日通過2024總統、立委選舉黨內初選相關工作日程。 （圖／記者葉政勳攝）
▲民進黨今日通過2024總統、立委選舉黨內初選相關工作日程。 （圖／記者葉政勳攝）

記者黃宣尹／台北報導

面對2024年總統立委選舉，民進黨力拚延續執政、國會過半，今（22）日中常會中通過「2024年第16任總統及第11屆區域立法委員提名初選選務工作日程」。民進黨將於3月8日成立2024大選提名策略小組；同月13日至17日開放領表登記；22日中執會審查初選候選人資格，若只有一人登記並通過，民進黨2024總統候選人將在3月22日確定；若超過一人登記，則將再進行協調、政見會、民調等流程，人選最晚將在4月12日拍板。

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民進黨今日中常會中通過「2024年第16任總統及第11屆區域立法委員提名初選選務工作日程」。民進黨預計3月8日召開中執會，會中成立2024大選提名策略小組，討論總統提名相關事宜，預計將決定總統初選提名名額、 認定總統初選候選人資格、決定登記費、保證金、民調費數額，也預計確認總統初選政見發表會舉辦場次。

接著，總統初選時程將於3月13日至17日開放領表登記，3月22日中執會將審查初選候選人資格，若只有一人登記並審查通過，民進黨總統提名人選將於3月22日出爐。

若超過一人以上登記初選，則將進行協調作業，預計至3月28日止，若協調不成，將於3月30日到4月4日進行總統初選政見發表會，並將於4月6日至10日進行總統初選電話民調，4月12日中執會將公告民進黨提名總統人選。

至於立委初選部分，3月8日提名策略小組會訂定「立委初選區」提名名額，以及艱困徵召選區總數，並將在3月20日至24日進行立委初選登記，4月12日將審查立委初選候選人資格同時進行協調，4月18日立委初選協調截止。

接著，4月19日將進行立委民調分組抽籤，4月24日至5月12日預計為立委初選民調期間，5月17日則預計將在中執會上公告初選候選人提名名單。

據了解，若總統初選只有一人登記，則立委初選期程提前一周；另立委初選民調若必要得展延一週。此外，會中通過「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式市話版」、「2024年總統選舉提名初選民調問卷格式手機版」、「2024年立委選舉提名初選民調問卷格式」，確定2024年總統選舉黨內初選將納入手機民調；另也通過任命2024年總統暨立委選舉提名初選民意調查委員會委員，成員包括黨秘書長許立明、教授吳明孝、林宗弘、黎寶文、羅承宗。

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