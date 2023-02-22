南部水情嚴峻　盧秀燕：與中央合作提早因應

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盧秀燕今與經濟部水利署及中區水資源局了解因應措施，聽取大台中地區用水需求及供應現況簡報。她指出，今年提早視察水情，她認為有三個原因恐影響水情，第一、現在南部缺水，尤其台南情形非常嚴重，曾文水庫庫容量剩不到三成；第二、3月中，北部核二廠第二號機組將除役不再發電，經濟部表示要用水力發電，中部尤其台中是水力發電重要地區，若因應水力發電未調度好而將水放流掉，將導致中部缺水；第三、中央氣象局公布今年春雨、梅雨偏少，擔心未來水源補充不夠。
盧秀燕表示，希望中央在3月份機組除役用水發電後注意大甲溪德基水庫下游各壩庫容，庫容夠再來發電，以水補電恐導致中部水情失衡，盼台電、水利署注意珍惜、保存水源；另今年春雨偏少是否蔓延到中部，希望與中央共同提早調度、部署，目前水利署正在興建鳥嘴潭水庫，完工後提供彰化地區用水，可減輕台中供應彰化的用水負擔，預計今年底完工，大安、大甲管線銜接則是115年完工，也期望除福田及水湳水資源回收中心外，能在烏日再建水資源回收中心，用地為國產署所有已準備好，但興建經費約46億元，非地方政府可單獨應付，希望中央協助，早日興建，屆時再生水可供給廠商，不用跟民生搶水。
經濟部水利署副署長黃宏莆表示，目前台中水情尚穩定，感謝市府前兩年共同抗旱，完成許多備援措施如抗旱深水井等，未來將依氣象局提供天氣資訊調整，不影響民生用水。
水利局長范世億表示，市府已著手啟動再生水相關建設，福田放流水回收再利用計畫是中部地區第一個啟動的再生水案，工程總經費40億7,000萬元，將埋設輸水管線沿南區、烏日、大肚、龍井等區出水約5.8萬CMD(立方公尺/日)至台中港工業區，目前工程執行中，預計114年12月完工；水湳再生水計畫自水湳再生水廠將再生水輸送至中科台中園區，出水供應量1萬CMD(立方公尺/日)，採促參方式辦理，已於去年5月與民間機構友沛水務股份有限公司簽約，預計明年5月供水。
經濟部水利署提到，石岡壩位於大甲溪最下游堰壩，自66年完工後便供應大台中地區與彰化縣部份地區公共給水、工業用水、農業灌溉用水，現在雖處於枯水期，水利署及相關單位已自去年6月起提前部署，以台中地區為例，在各單位共同努力跨區調度及管控節約用水成效約3,000萬噸，目前水庫蓄水率尚可維持約6成以上，希望在各單位通力合作與努力下，將缺水所帶來的影響降到最低。