228連假衝全聯！哈根達斯「下殺199元」　熱門口味通通有

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（一）2/23至3/5有哈根達斯冰箱的實體門市，特別推出473ml（部分口味420ml）哈根達斯限時促銷199元，口味包含草莓、蘭姆葡萄、夏威夷果仁、巧克力、香草、淇淋巧酥、抹茶、芒果、哈密瓜、巧克力X草莓巧脆、西瓜草莓、香草X芒果巧脆、紅絲絨起司蛋糕13種指定口味，各口味以每店販售貨量為準，數量有限，售完為止。
（二）2/25至2/28，阪急麵包30元品項商品，特價4個100元，以及連續4天OFF COFFEE熱美式，買1送1（原價計算，活動贈送之品項不提供自帶杯優惠）。另外，全店咖啡商品，包含濾掛/沖泡/即溶/咖啡豆、粉（不含現煮咖啡），享單筆滿299元現折30元。
📍全聯線上購物優惠
（一）「PXGo!全聯線上購」2/25~2/28購買分批取商品，使用全支付全額支付，單筆累計消費金額每滿1,000元以上，即可獲得800福利點數；使用PX Pay儲值金全額支付，單筆累計消費金額每滿1,000元以上，則可獲得600福利點數之回饋。2/24~2/28「春遊品咖趣」活動推出OFF COFFEE美式、拿鐵、阪急麵包、大盛系列阪急麵包，分批取貨每組500元，任2組滿千享10%回饋，美式咖啡最低一杯不到20元，自帶杯再省8元，等同半價享受（原價25元）。
（二）「全聯小時達」2/24~2/28活動期間內，單筆消費滿1,200元，使用指定折扣碼現折150元。至於針對夜貓族22:00至08:00下單，單筆滿500元享88折，最高折100元。
📍全家超商購物優惠
除了全聯228連假享優惠外，全家超商2月24日至2月28日期間，全家Fami!ce霜淇淋祭出第2支10元；到門市使用全盈+PAY支付，享大杯特濃拿鐵買一送一、冰熱不限，以及濃靜岡抹茶拿鐵第二杯8元；活動期間超過150件商品同品牌同價位第二件8元，首推古娃娃系列雪糕、FMC茶飲及奇多、乖乖等零食，另有滿漢大餐、統一泡麵第二件6折。