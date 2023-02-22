連假到內門！宋江陣、宋江大宴好看好吃

高雄內門宋江陣活動將於2月25日至3月8日在內門南海紫竹寺登場。高市府秘書長郭添貴表示，睽違三年復賽的創意宋江陣頭大賽，今年再度重磅登場，此外，宋江大宴日前開放訂桌即獲熱烈迴響，為回應大家的需求，2月25日、26日及3月4日的宋江大宴，將各再加開桌次，讓更多愛好總舖師料理的朋友可以有機會品嚐。
記者陳美嘉／高雄報導
高市府觀光局長高閔琳說，高雄內門宋江陣活動自民國90年開始舉辦，是內門地區年度重要節慶活動，更被交通部觀光局指定為臺灣12項大型地方節慶活動，結合信仰、陣頭藝術、美味總舖師料理，形塑內門濃濃人情味及社區凝聚力的藝陣品牌。原為地方民俗活動的宋江陣，市府加入創意宋江陣頭大賽，吸引許多國內外遊客每年定時造訪內門觀賞精典賽事、品嚐總舖師手路菜，帶動內門及旗美九區周邊觀光產業。
創意宋江陣頭大賽，2月25日、26日2天將進行初賽，3月4日進行決賽，本次比賽前三名獎金分別為80萬、60萬及40萬元，較上屆提高，總獎金高達200萬元。
主辦的南海紫竹寺主委湯富隆表示，宋江陣是內門傳統慶典，除了精彩的宋江陣頭大賽，以觀音信仰為主的「羅漢門迎佛祖遶境」除獲文化部指定為國家重要民俗，也是內門無形文資傳承的重要活動＇今年在3月5日至8日登場，由各式特色內門文武藝陣護持，是全國單一區最大規模也最悠久的遶境活動。
2023高雄內門宋江陣系列活動，有精彩的陣頭表演，還有好吃的內門總舖師美食，相關活動內容與交通接駁服務等，請洽高雄內門宋江陣官網及高雄旅遊網查詢。